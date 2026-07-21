Destapa MCCI contratos millonarios del Gobierno federal con cooperativas recién creadas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Con tan solo dos meses desde su creación, tres cooperativas ya reciben 76 millones de dependencias del Gobierno federal para realizar trabajos de limpieza, informó MCCI, quien agregó que además el INAES funge como su administrador, excediendo sus funciones.

Asimismo, el propio instituto habría justificado la contratación de dichas empresas a través de un estudio de mercado que las señala como la mejor opción, pese a no haber siquiera iniciado actividades.

¿Qué pasa con el INAES y las cooperativas?

A través de una investigación, la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) expuso el caso de tres cooperativas formadas ante el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), con contratos millonarios con el DIF y dos secretarías federales apenas dos meses después de su creación.

12) Lee la investigación completa en: https://t.co/v2I4Ukm8kI — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) July 20, 2026

Se trata de las empresas cooperativas Dehe Sak Agua Limpia, Juntos por la Limpieza y el Bienestar, y Bienestar de Limpieza y Buen Servicio, conformadas entre enero y febrero pasados ante el INAES y bajo la certificación de su titular, Catalina Monreal.

De acuerdo con la organización, trabajadores de empresas privadas fueron convencidos por personal del INAES de renunciar y formar su propia cooperativa y “ser sus propios jefes”, pero tras las firmas de las actas constitutivas, así como créditos por 3 millones de pesos ante Financiera para el Bienestar (Finabien), la administración quedó bajo el instituto, que además abrió cuentas bancarias para la gestión de los recursos, así como de los pagos recibidos.

Mientras que dicha situación excede las facultades del INAES, que, de acuerdo con la ley, únicamente puede “participar como instancia de identificación, certificación, acompañamiento y fortalecimiento de cooperativas y organismos del sector social que pueden incorporarse como proveedores del gobierno federal dentro de la estrategia de Compras Públicas Sostenibles”, más no crear ni manejar cuentas bancarias, así como tampoco administrar los recursos de terceros ni celebrar contratos a nombre de las cooperativas.

Sin embargo, las tres nuevas empresas ya recibieron sus primeros contratos millonarios, por adjudicación directa, con dependencias federales:

Empresa Creación Contrato Monto máximo Dependencia Dehe Sak Agua Limpia 27/01/26 31/03/26 50,559,969 pesos Secretría Anticorrupción Juntos por la Limpieza y el Bienestar 27/01/26 31/03/26 5,410,541 pesos DIF y Secretaría de Hacienda Bienestar de Limpieza y Buen Servicio 18/02/26 10/04/26 20,247,878 pesos Secretaría del Trabajo

Toda vez que, mientras el instituto se negó a responder y expresar una postura ante MCCI, la investigación cuenta con audios de llamadas entre socios de las cooperativas y funcionarios del INAES, donde éstos les comentan que durante un año o año y medio llevarán su administración, soltándoselas entonces junto a las cuentas bancarias.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.