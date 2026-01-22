Guerra comercial entre Ecuador y Colombia escala con aranceles y medidas energéticas

GENERANDO AUDIO...

Guerra comercial entre Ecuador y Colombia escala. Foto: Reuters.

La guerra comercial entre Ecuador y Colombia escaló esta semana luego de que ambos gobiernos anunciaron aranceles recíprocos y medidas adicionales que impactan el comercio, la energía eléctrica y el transporte de crudo, en medio de tensiones bilaterales en la frontera común.

El conflicto comenzó el miércoles, cuando el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció desde Davos la imposición de un arancel del 30% a las importaciones de Colombia, argumentando que el país vecino no ha hecho lo suficiente para combatir el narcotráfico en la frontera compartida. La medida entrará en vigor en febrero.

En respuesta, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia informó que aplicará un arancel del 30% a 20 productos ecuatorianos, aún por definir, con la posibilidad de ampliar la medida a más bienes. La dependencia precisó que la decisión será “proporcional, transitoria y revisable”.

Aranceles entre Ecuador y Colombia impactan el comercio bilateral

La cartera colombiana señaló que los gravámenes buscan responder a la “alteración de las condiciones del comercio bilateral” derivada de la decisión unilateral del Gobierno ecuatoriano. Agregó que el arancel no constituye una sanción, sino una acción correctiva para proteger la producción nacional.

Colombia exporta hacia Ecuador principalmente energía eléctrica, medicamentos, vehículos, productos cosméticos y plásticos, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).

Suspensión de electricidad agrava la guerra comercial

De manera paralela, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia expidió una resolución para suspender las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) con Ecuador. La decisión se fundamenta en análisis técnicos que advierten mayor presión sobre el sistema eléctrico colombiano ante la variabilidad climática.

Ecuador ha enfrentado sequías prolongadas que derivaron en cortes de electricidad en 2024 y 2025. El país depende en un 70% de la generación hídrica y registra un déficit cercano a los mil megavatios. En distintas ocasiones, Colombia ha suministrado electricidad a Ecuador.

Tarifas al crudo elevan la tensión entre Ecuador y Colombia

Tras la suspensión energética, Ecuador anunció nuevas tarifas al transporte de crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, informó que la medida aplicará bajo un esquema de reciprocidad.

El OCP, donde el Estado ecuatoriano es accionista mayoritario, tiene capacidad para transportar hasta 450 mil barriles diarios. Ecuador también cuenta con otro oleoducto de 360 mil barriles diarios. En noviembre, la producción petrolera del país se ubicó en 469 mil barriles diarios, según el Banco Central.

