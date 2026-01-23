Las de hoy | 23 de enero de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias principales este 23 de enero de 2026

El Universal, El Gran Diario de México: Ponen candados contra chips fraudulentos

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones afirmó que la plataforma está protegida ante el uso de IA, mientras que las compañías telefónicas lanzarán una campaña para frenar las estafas ligadas al mercado negro.

Reforma: Para Europa: confusión. Y para México: halagos

Trump mantuvo en incertidumbre temas como Groenlandia y Ucrania, al tiempo que abrió nuevos frentes, con señales contradictorias hacia distintos países.

Milenio Diario: Trazan en Davos nueva Gaza con 180 rascacielos en dos o tres años

El yerno de Trump presentó un plan maestro para desarrollar Rafah; además, el mandatario estadounidense anunció el envío de una “flota enorme” hacia Irán e ironizó con que la OTAN resguarde la frontera con México.

La Jornada: Sigue la destrucción y Trump va por “nueva Gaza de rascacielos

Continúan los ataques israelíes en el enclave y los muertos suman 475 desde el alto el fuego, mientras se discuten planes de reconstrucción con grandes desarrollos urbanos.

Excélsior, El Periódico de la Vida Nacional: Captura a “El Bótox”, líder extorsionador

La detención se realizó mediante un operativo que duró 15 horas, según el reporte del diario.

El Financiero: Tormenta invernal dispara 75% el gas natural

Las bajas temperaturas podrían congelar gasoductos y afectar la producción, lo que presionó al alza los precios del energético.

El Economista: Mineras en Bolsa relumbran por alza de metales a escala mundial

El repunte global de los metales impulsó a las mineras en el mercado bursátil; el oro se mantiene en niveles récord y se acerca a la barrera de 5 mil dólares.

