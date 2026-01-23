Arrestan a Ryan Wedding, exatleta olímpico acusado de liderar red de narcotráfico y ligado al Cártel de Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Arrestan a Ryan Wedding. AFP

Ryan Wedding, un excampeón olímpico de snowboarder, fue arrestado este viernes por presuntamente estar detrás de una de las organizaciones de tráfico de drogas más violentas, dijeron fuentes a NBC News.

Conocido como “El Jefe”, “Giant” y “Public Enemy”, el exatleta era buscado por el FBI por cargos de tráfico de drogas y asesinato. Se le señala de ser el responsable de importar alrededor de 60 toneladas de cocaína al año a Los Ángeles a través de camiones semirremol que desde México, dijo anteriormente la Fiscal General Pam Bondi en una conferencia de prensa.

Funcionarios estadounidenses habían señalado, anteriormente, que se creía que Wedding se ocultaba en México y era protegido por el Cártel de Sinaloa.

Wedding, de 44 años, fue agregado en marzo a la lista de los “Diez más buscados” del FBI, y había una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto y/o procesamiento, indicó el medio estadounidense.

Ficha el FBI de Ryan Wedding.

Arresto de Ryan Wedding

NBC News, que citó a dos funcionarios policiales estadounidenses, señaló que Wedding estaba bajo custodia, pero no precisó dónde fue arrestado.

El director del FBI, Kash Patel, describió a Ryan Wedding en una reciente conferencia de prensa como “una versión moderna de Pablo Escobar”, el célebre narcotraficante colombiano que murió en 1993.

Siete personas presuntamente vinculadas a la operación de contrabando de cocaína de Wedding fueron detenidas en Canadá en noviembre, entre ellas su abogado, y Estados Unidos ha solicitado su extradición.

El imperio criminal del exatleta olímpico

Ryan Wedding compitió por Canadá en snowboard en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City 2002, donde terminó 24º en el eslalon gigante paralelo.

Los documentos judiciales alegan que la ola de crímenes de Wedding comenzó en 2008, seis años después de Salt Lake City 2002.

La fiscalía federal afirmó que, en aquel entonces, Ryan Wedding viajó a San Diego con otros dos hombres para comprar cocaína, según los documentos.

Sin embargo, el traficante con el que se habían reunido trabajaba de forma encubierta para el FBI, por lo que Wedding fue arrestado y declarado culpable de conspiración para distribuir cocaína tras un juicio en noviembre de 2009. Fue condenado a 48 meses de prisión federal y liberado en diciembre de 2011, según consta en los registros judiciales.

La policía federal dijo en la acusación no sellada que fundó su empresa criminal de drogas después de su liberación.