Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo Appel por huachicol fiscal

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Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California. Foto: Cuartoscuro.

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue vinculado a proceso por su presunta participación en delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, informó la Fiscalía General de la República (FGR) al dar a conocer la resolución judicial obtenida durante la continuación de la audiencia inicial del caso relacionado con un presunto esquema de huachicol fiscal.

Juez vincula a proceso a Ernesto Ruffo Appel y a otros siete imputados por caso de hidrocarburos

De acuerdo con la FGR, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Ernesto “N”, así como de Ricardo “N” y José “N”, por su posible participación en los ilícitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

Asimismo, el juez vinculó a proceso a Juan “N” y Luis “N” por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando. En tanto, José María “N”, Guillermo “N” y Adriana “N” fueron vinculados por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

La #FGR obtuvo vinculación a proceso contra Ernesto “N”, Ricardo “N” y José “N”, por su posible participación en los ilícitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. Juan “N” y Luis “N”, por delincuencia organizada y contrabando, mientras… pic.twitter.com/L9ytUhzJ3g — FGR México (@FGRMexico) July 23, 2026

FGR obtuvo la vinculación a proceso durante la continuación de la audiencia

La Fiscalía explicó que la resolución fue emitida durante la continuación de la audiencia inicial, luego de que la defensa de los imputados solicitó previamente la duplicidad del término constitucional.

Durante la diligencia, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba que, de acuerdo con la institución, sustentaron la vinculación a proceso de los ocho imputados.

Además de la resolución sobre la situación jurídica de los acusados, el juez ratificó las medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa para parte de las personas involucradas.

Prisión preventiva para los imputados por el caso de hidrocarburos

La FGR informó que la prisión preventiva oficiosa deberá cumplirse en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1 Altiplano para:

Ernesto “N”

José “N”

Ricardo “N”

Juan “N”

Luis “N”

En el caso de Guillermo “N” y José María “N”, la medida cautelar deberá cumplirse en sus respectivos domicilios.

Por su parte, Adriana “N” permanecerá en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur, conforme a la determinación judicial.

Investigación está relacionada con presunto esquema de huachicol fiscal

Según la Fiscalía General de la República, las detenciones fueron realizadas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México como resultado de una investigación relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.

La dependencia indicó que, de acuerdo con las investigaciones, los imputados presuntamente participaron en un esquema de contrabando de hidrocarburos conocido como huachicol fiscal.

De acuerdo con la explicación de la FGR, este mecanismo consiste en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras. Entre las prácticas identificadas se encuentran reportar un volumen menor al realmente transportado o declarar la mercancía como un producto distinto para evitar el pago de impuestos.

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