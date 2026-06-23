Las de hoy | 23 de junio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 23 de junio de 2026

El Universal: Demandas laborales hacen corto circuito en la CFE

Los juicios laborales iniciados contra la Comisión Federal de Electricidad se duplicaron durante 2025, al acumular 20 mil 36 nuevos procesos, de acuerdo con el reporte anual de la empresa productiva del Estado.

Reforma: Compra Rolls-Royce Gertz siendo fiscal

La declaración patrimonial de Alejandro Gertz Manero, difundida tras su nombramiento como embajador, revela la adquisición de un vehículo de la marca Rolls-Royce durante el periodo en que se desempeñaba como fiscal.

Milenio Diario: Sufren 1.6 millones de menores abuso sexual en línea en un año

Un estudio elaborado por Interpol, UNICEF y ECPAT International documenta que 1.6 millones de menores mexicanos de entre 12 y 17 años fueron víctimas de abuso o explotación sexual a través de internet en un año.

La Jornada: “EU perdió la guerra con Irán y dañó su relación con Israel”

El analista John Mearsheimer sostiene que Estados Unidos salió debilitado de su confrontación con Irán y que el conflicto afectó su relación estratégica con Israel.

Excélsior: Familiares de senadores sacan jugo a la nómina

La Senado de la República destina más de 8.3 millones de pesos anuales al pago de salarios de hijos, hermanos y sobrinos de legisladores y funcionarios que ocupan cargos como asesores y personal de apoyo.

El Financiero: Sheinbaum defiende estatus de trilateralidad del T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que mantener el carácter trilateral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá genera ventajas económicas y competitivas para los tres países que integran la región de Norteamérica.

El Economista: México aportó 40% del aguacate exportado en el mundo en 2025

México concentró 40% de las exportaciones mundiales de aguacate durante 2025. Las ventas al exterior de este producto alcanzaron un valor de 3 mil 966 millones de dólares.

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