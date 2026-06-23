Colectivos acusan a la SCJN de presionar a congresos estatales

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Advierten que hay riesgos para el Estado de derecho. FOTO: UnoTV

Diversos colectivos se manifestaron a un costado de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la Ciudad de México, para exigir que el Alto Tribunal detenga lo que calificaron como presiones hacia los congresos estatales para acatar resoluciones relacionadas con derechos de personas gestantes y el libre desarrollo de la personalidad.

Durante la protesta, integrantes de distintas organizaciones proyectaron mensajes y consignas sobre el edificio de la SCJN, donde expresaron su rechazo a decisiones que, afirmaron, invaden facultades que corresponden a los poderes legislativos locales.

Colectivos señalan presiones de la SCJN a congresos estatales

Los manifestantes aseguraron que la Suprema Corte busca imponer criterios que, según su postura, no han sido aprobados por los congresos locales y que esta situación afecta la división de poderes establecida en la Constitución.

Leticia Robles, integrante del colectivo ACTÍVATE, sostuvo que la pretensión del Alto Tribunal de imponer criterios a las entidades federativas viola la separación de poderes y debilita la democracia constitucional.

Los colectivos también acusaron a los ministros de utilizar presión política y amenazas de sanciones para lograr el cumplimiento de diversas sentencias emitidas por la Corte.

Critican decisiones sobre temas de debate legislativo

Lourdes Varela, representante de 40 Días por la Vida, afirmó que un grupo de jueces intenta redefinir desde los tribunales asuntos que consideró de carácter moral, antropológico y jurídico, los cuales, dijo, deben seguir siendo discutidos por los congresos locales y la sociedad mexicana.

En el mismo sentido, Daniel Castañeda, de Pasos por la Vida, hizo un llamado a los ministros para que actúen dentro de los límites establecidos por la Constitución y respeten la soberanía de los estados, la división de poderes y el pacto federal.

Advierten riesgos para el estado de derecho

Los participantes en la manifestación señalaron que las acciones que atribuyen a la SCJN representan un riesgo para el estado de Derecho y la democracia en México.

Leticia Robles afirmó que existe preocupación por presuntas presiones políticas dirigidas a legisladoras y legisladores para influir en decisiones que, aseguró, corresponden exclusivamente a los congresos estatales y al Poder Legislativo.

Los colectivos reiteraron su exigencia para que la Suprema Corte respete las atribuciones de los poderes locales en los temas que actualmente generan debate en distintas entidades del país.

Los manifestantes también expresaron su rechazo a resoluciones que, aseguraron, buscan aplicarse en entidades como Guanajuato, Aguascalientes, Morelos, Puebla, Jalisco, Querétaro y Yucatán. Según los colectivos, como Frente NAcional por las Familias, estas decisiones representan una amenaza para el federalismo mexicano y la autonomía de los congresos estatales, al considerar que fueron aprobadas originalmente dentro de las facultades de cada legislatura local.

Además, las organizaciones hicieron un llamado a las ministras y ministros de la SCJN para que actúen dentro de los límites establecidos por la Constitución y respeten el pacto federal. Los participantes sostuvieron que los debates sobre estos temas deben resolverse mediante los mecanismos democráticos y en los órganos legislativos elegidos por la ciudadanía.