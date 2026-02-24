Las de hoy | 24 de febrero de 2026

| 08:08 | Mario Ostos | UnoTV

UnoTV presenta las noticias principales este 24 de febrero de 2026

  • El Universal: Altar y tratamiento renal, en el refugio de El Mencho

El Universal ingresó a la cabaña donde se escondía Nemesio Oseguera Cervantes en Tapalpa Country Club, la cual fue cateada por el Ejército; se hallaron oraciones, medicamentos y comida.

  • Reforma: Mata coche-bomba a mando de la GN

Criminales detonaron un automóvil en San Juan de los Lagos, Jalisco.

  • Milenio Diario: Lujo, melatonina, vino y salmos, en guarida serrana del Mencho

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación se ocultaba en una cabaña dentro de una zona exclusiva, en el bosque del pueblo mágico de Tapalpa, a dos horas de Guadalajara; hay señales de que hubo una reunión la víspera.

  • La Jornada: Cayeron 25 de la GN en choques con los sicarios de El Mencho

Parte de las bajas fue informada en Palacio Nacional.

  • Excélsior: Prioridad, garantizar la paz

Luego del abatimiento de El Mencho, se refuerza la seguridad del país, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum; subrayó que se mantiene la coordinación para evitar brotes de violencia.

  • El Financiero: Economía mexicana cerró 2025 al alza y gana fuerza

La cifra revisada del PIB arroja un crecimiento de 0.9 % en el cuarto trimestre.

  • El Economista: Crecimiento de la economía de México en 2025 cerró en 0.8 %

Los sectores primario y terciario fueron los más dinámicos, de acuerdo con el INEGI.

