Tapalpa Country Club: revelan fotos de la presunta última morada del “Mencho”

Foto: IA

Imágenes difundidas por medios y redes sociales muestran el interior y exterior de la cabaña ubicada en el hotel Tapalpa Country Club, en esta población de Jalisco, donde presuntamente pasó sus últimas horas Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, antes de ser abatido en un operativo militar.

La cabaña, se ubica en un complejo de 43 habitaciones y cuenta con más de 50 servicios diferentes, tiene dos niveles con acabados finos, amplios ventanales y áreas ajardinadas, ubicada en una zona boscosa y aislada del Pueblo Mágico.

Las fotografías revelan muebles de madera, restos de alimentos, objetos personales e incluso imágenes religiosas dentro del inmueble, así como la habitación donde el capo dormía y objetos asociados a su presencia.

El hallazgo se dio tras un operativo conjunto del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y otras fuerzas federales, que concluyó con la muerte del “Mencho” luego de un enfrentamiento en el que intentó escapar hacia una zona boscosa.

Esta difusión ofrece el primer vistazo detallado del lugar donde uno de los líderes más buscados de México se ocultaba y vivió sus últimos momentos.

