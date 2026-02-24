¿Cuánto cuesta hospedarse en Tapalpa Country Club, lugar donde fue ubicado el “Mencho”?

GENERANDO AUDIO...

Entrada al Tapalpa Country Club. Foto: Juan Rivas

En las últimas horas, el nombre de Tapalpa Country Club, un hotel con cabañas, se ha vuelto tendencia porque fue el lugar donde las fuerzas federales ubicaron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”. En Unotv.com te decimos cuánto cuesta hospedarse en este sitio.

¿Cuánto cuesta hospedarse en el Tapalpa Country Club?

Como sucede en todos los hoteles, el precio por noche varía dependiendo del tipo de habitación y de la temporada; durante las vacaciones el costo es más elevado.

Durante la temporada baja, en Tapalpa Country Club la habitación “estándar king”, que es para dos personas y la más económica, tiene un costo de mil 625 pesos por noche. Por otra parte, la“suite familiar” para 6 personas tiene un precio de 2 mil 840 pesos por noche; esta habitación es la más costosa.

En promedio, una estadía de dos semanas durante la temporada baja tiene un rango de precios que va de los 24 mil pesos a los 43 mil pesos.



Si planeas hospedarte durante el periodo vacacional, el Tapalpa Country Club maneja un rango de precios de entre 2 mil 400 a 3 mil 480 pesos por noche, dependiendo de la habitación. En estas fechas, el hospedaje por dos semanas puede costar entre 36 mil pesos a 51 mil pesos.

¿Qué servicios hay en el Tapalpa Country Club?

De acuerdo con la información disponible en su página web oficial, el Tapalpa Country Club se encuentra en medio de la montaña “rodeado de un paisaje boscoso impresionante”. El hotel cuenta con 43 habitaciones tipo cabaña, que pueden albergar grupos de 2, 4 y hasta 6 personas.



Este sitio con más de 50 servicios diferentes, entre los que se encuentran:

Bar

Cafetería

Restaurante

Área de picnic

Sala de juegos

Fogata al aire libre

Alquiler de equipo audiovisual

Salones de banquetes

Campo de golf en la propiedad

Mesas de pool y billar

Jacuzzi

Habitaciones insonoras

Servicio de lavado de ropa y planchado de trajes o pantalones

Entre otros

