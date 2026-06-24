Las de hoy | 24 de junio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 24 de junio de 2026

El Universal: CNTE se lleva plazas, becas, crematorios… y 800 mdp

Tras 20 días de bloqueos y un plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación obtuvo una serie de beneficios y compromisos gubernamentales, entre ellos recursos económicos, plazas, becas y otros apoyos.

Reforma: Paga Metro sin licitar 20 mdp ¡en juguetes!

El Sistema de Transporte Colectivo Metro realizó adquisiciones por alrededor de 20 millones de pesos sin licitación para la entrega de artículos al sindicato, mientras persisten problemas en el servicio para los usuarios.

Milenio Diario: Condena Sheinbaum timos de gobernadores para imponer delfines

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó las prácticas mediante las cuales algunos gobernadores buscan influir en las sucesiones estatales. Señaló que debe garantizarse la equidad de género sin utilizar mecanismos que favorezcan a determinados aspirantes mediante alternancias diseñadas para ese fin.

La Jornada: Ebrard: el T-MEC seguirá vigente al menos 10 años más

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá continuará vigente por lo menos una década más y descartó la posibilidad de una disolución del acuerdo comercial.

Excélsior: Quieren gobernar 30 legisladores federales

El Congreso de la Unión aprobó una serie de licencias solicitadas por legisladores, principalmente de Morena y del Partido Verde Ecologista de México, que buscan competir en procesos internos con miras a las elecciones de 2027.

El Financiero: Tomó fuerza la economía mexicana en abril

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que la actividad económica registró un crecimiento superior al previsto durante abril, compensando la debilidad observada en el primer trimestre del año.

El Economista: Creció actividad económica 1.2% en abril; su mejor dato en 5 años

La economía mexicana registró un crecimiento de 1.2% en abril, su mejor desempeño mensual en cinco años. No obstante, analistas de BNP Paribas consideran que aún es necesario confirmar si el repunte tendrá un carácter sostenido en los próximos meses.

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