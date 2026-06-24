La mañanera de Claudia Sheinbaum, 24 de junio de 2026

Avances en la soberanía energética

Claudia Sheinbaum explica que los avances en la generación de energía son históricos. Por décadas, México garantizó la energía eléctrica mediante fuentes fósiles; sin embargo, “por primera vez en la historia estamos con proyectos de 32 mil megawatts”.

Dice que, para el 2030, “incluso va a bajar el consumo de gas natural y va a aumentar la energía generada por renovables”.

“Esto es algo histórico, único, un esfuerzo enorme para beneficio del pueblo de México, del país, de la Nación, y de la soberanía energética, porque implica importar menos de lo que estamos actualmente de gas natural”.