La mañanera de Claudia Sheinbaum, 24 de junio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 24 de junio de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 24 de junio de 2026
Claudia Sheinbaum explica que la península de Baja California ha estado aislada en conexión energética por las condiciones geográficas.
No fue sino hasta con el expresidente Andrés Manuel López Obrador que se inició la interconectividad en la región.
Avances en la soberanía energética
Claudia Sheinbaum explica que los avances en la generación de energía son históricos. Por décadas, México garantizó la energía eléctrica mediante fuentes fósiles; sin embargo, “por primera vez en la historia estamos con proyectos de 32 mil megawatts”.
Dice que, para el 2030, “incluso va a bajar el consumo de gas natural y va a aumentar la energía generada por renovables”.
“Esto es algo histórico, único, un esfuerzo enorme para beneficio del pueblo de México, del país, de la Nación, y de la soberanía energética, porque implica importar menos de lo que estamos actualmente de gas natural”.
Además, dice que usarán los recursos de la región para generar y almacenar energía y fortalecer el suministro. Para el 2030, la CFE tendrá el primer sistema aislado 100% verde del mundo en Baja California Sur.
La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, explica el proyecto “Oasis”, que consiste en abastecer la zona de Mulegé, en Baja California Sur, para dar energía a través de fuentes renovables.
Luz Elena González explica que invertirán 739 mil millones de pesos. De la energía generada con ese recurso, el 79% provendrá de la CFE, tanto con con recurso propios y esquemas mixtos.
De esa forma, el gobierno financiará el 61% de la energía eléctrica total, lo que permite una soberanía e independencia en este sector, a diferencia de gobiernos pasados.
Espera que, para el 2030, el 38% de la energía provenga de tecnologías renovables y no contaminantes, un aumento de 15 puntos porcentuales en comparación con este 2026.
La titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, informa la transición energética a fuentes renovables es un “pilar fundamental para el fortalecimiento de esta soberanía nacional”.
Por ello, contemplan la generación de 410 millones Megavatios por Hora (MWh) para el 2030, toda vez que el país produce 354 millones hasta el momento.
En los años siguientes, habrá una capacidad nueva para producir 32 mil 475 MW, de los cuales, 12 mil 304 se generarán con energía fotovoltaica.
Mediante un enlace, se entrega la primera de 448 viviendas en Yurécuaro, Michoacán, como parte del programa Viviendas para el Bienestar.
El Gobierno Federal tenía como objetivo inicial construir 42 mil viviendas, pero la meta subió a 82 mil hogares, es decir, un aumento del 95%.
Inicia la conferencia de prensa mañanera de este 24 de junio con las mañanitas para Claudia Sheinbaum por su cumpleaños.
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