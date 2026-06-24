Paro de transportistas de AMOTAC en vivo: sigue minuto a minuto la movilización en carreteras de México

Protesta de transportistas de AMOTAC. Foto: Uno TV

Durante la jornada de hoy miércoles 24 de junio, se prevé presencia de transportistas de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) en varias casetas que dan acceso a la Ciudad de México (CDMX) con obstrucciones en el sur, norte, oriente y poniente de la capital mexicana, así como en carreteras de algunos estados del país.

Esto puede afectar mucho la movilidad y causar varias afectaciones en la capital previo al encuentro que se tendrá hoy entre la Selección Mexicana en contra de Chequia a las 19:00 horas en el Estadio de la Ciudad de Mexico.

Posibles puntos con presencia de transportistas en el Valle de México Estos son los puntos que podrían verse afectados por el paro de transportistas de la AMOTAC este 24 de junio en el Valle de México. Aunque no habrá bloqueos solo posible presencia en: Prevén complicaciones viales por protestas en principales autopistas Autoridades prevén una concentración de manifestantes este miércoles a partir de las 08:00 horas en cuatro de las principales casetas de salida de la Ciudad de México, lo que podría generar afectaciones en la circulación de las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Cuernavaca y México-Puebla. 06:24 #PrecauciónVial | Se prevé concentración de manifestantes a las 08:00 horas en:

-Caseta Autopista México-Querétaro.

-Caseta Autopista México-Pachuca.

-Caseta Autopista México-Cuernavaca .

-Caseta Autopista México-Puebla. — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 24, 2026 AMOTAC cancela bloqueo de carreteras tras reunión con Segob La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) canceló el bloqueo de carreteras que tenía previsto realizar este 24 de junio, luego de una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación (Segob) en la que se atendieron algunas de las demandas planteadas por el sector. No obstante, la organización confirmó que mantendrá las manifestaciones de transportistas a partir de las 08:00 horas. Concluye la mesa de trabajo en la @SEGOB_mx con los dirigentes de la organización de transportistas AMOTAC. Donde se comprometieron a que el día 24 no habrá bloqueos en las carreteras del país.



En este encuentro reiteramos el llamado a la responsabilidad y a respetar el… pic.twitter.com/9MR0uybl0o — Gobernación (@SEGOB_mx) June 24, 2026

Transportistas esperan respuesta de Omar García Harfuch

El dirigente de la organización, Rafael Martínez Pacheco, indicó que los transportistas permanecerán en protesta hasta recibir una minuta de acuerdos y un mensaje del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El líder transportista precisó que las acciones previstas ya no contemplan cierres en las principales vías de comunicación del país.

La organización había advertido sobre posibles bloqueos en autopistas federales y accesos a la capital.

#Urgente |



“Mañana a las 8 de la mañana quiero que salgan, no bloqueen, salgan y manifiesten con sus camiones sus inconformidades en todo el país”, confirma AMOTAC que no habrá bloqueos, pero sí manifestaciones. #Video 🎥👇🏽 https://t.co/OPyAUKmPSC pic.twitter.com/nXfy7wjzdI — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 24, 2026

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