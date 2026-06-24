Paro de transportistas de AMOTAC en vivo: sigue minuto a minuto la movilización en carreteras de México
Durante la jornada de hoy miércoles 24 de junio, se prevé presencia de transportistas de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) en varias casetas que dan acceso a la Ciudad de México (CDMX) con obstrucciones en el sur, norte, oriente y poniente de la capital mexicana, así como en carreteras de algunos estados del país.
Esto puede afectar mucho la movilidad y causar varias afectaciones en la capital previo al encuentro que se tendrá hoy entre la Selección Mexicana en contra de Chequia a las 19:00 horas en el Estadio de la Ciudad de Mexico.
Posibles puntos con presencia de transportistas en el Valle de México
Estos son los puntos que podrían verse afectados por el paro de transportistas de la AMOTAC este 24 de junio en el Valle de México. Aunque no habrá bloqueos solo posible presencia en:
Prevén complicaciones viales por protestas en principales autopistas
Autoridades prevén una concentración de manifestantes este miércoles a partir de las 08:00 horas en cuatro de las principales casetas de salida de la Ciudad de México, lo que podría generar afectaciones en la circulación de las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Cuernavaca y México-Puebla.
AMOTAC cancela bloqueo de carreteras tras reunión con Segob
La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) canceló el bloqueo de carreteras que tenía previsto realizar este 24 de junio, luego de una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación (Segob) en la que se atendieron algunas de las demandas planteadas por el sector. No obstante, la organización confirmó que mantendrá las manifestaciones de transportistas a partir de las 08:00 horas.
Transportistas esperan respuesta de Omar García Harfuch
El dirigente de la organización, Rafael Martínez Pacheco, indicó que los transportistas permanecerán en protesta hasta recibir una minuta de acuerdos y un mensaje del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
El líder transportista precisó que las acciones previstas ya no contemplan cierres en las principales vías de comunicación del país.
La organización había advertido sobre posibles bloqueos en autopistas federales y accesos a la capital.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.