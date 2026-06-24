Sentencias de la SCJN a congresos, por omisiones legislativas: constitucionalistas

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Las sentencias en las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ordenado a congresos locales, e incluso al federal, legislar en distintas materias, no son nuevas.

“Hubo una controversia en donde la Corte obligaba al Senado a nombrar a las tres vacantes de los comisionados del entonces INAI… el Senado de la República nunca nombró a los Comisionados y mejor desapareció el órgano en diciembre de 2024. Esa sentencia de la Corte se quedó sin cumplir durante dos años, aproximadamente”

Laura Rojas Zamudio / constitucionalista

Estas resoluciones se incrementaron considerablemente a partir del sexenio pasado.

“Estamos hablando de que en el periodo 2020-2021, la Corte comenzó a asumirse como la principal entidad que le interesaba la despenalización del aborto, por ejemplo”

Abraham Madero Márquez / constitucionalista

“Hubo un activismo de la Corte, o al menos así lo advierto yo, desde 2021 para acá, donde la Corte de la integración actual empezó a fijar efectos de orden a los congresos, tanto al federal como locales, para regular y que emitieran normas en determinado sentido”

Laura Rojas Zamudio / constitucionalista

Etas determinaciones fueron originadas por legisladores que dejaron de cumplir su función.

“Como los congresos ya se integran por mayorías morenistas, pasaban sin discusión, completamente, las iniciativas sin corrección alguna, eso, desde mi punto de vista, hizo que la Corte, de manera incorrecta, se constituyera en el órgano controlador de esa función que dejó de observar el Poder Legislativo”

Laura Rojas Zamudio / constitucionalista

Y ahora, el Alto Tribunal usa figuras legales establecidas en la Constitución para contravenir la división de poderes.

“La Corte actual está siendo prácticamente el legislador supremo y esto es completamente inadmisible… el amparo, las acciones de inconstitucionalidad, las iniciativas legislativas, para abordar temas que en realidad no son prioritarias”

Abraham Madero Márquez / constitucionalista

Sin embargo, estas sentencias que conllevan multas, destituciones o incluso consignaciones ante un juez, no han sido eficaces, pues no se cumplen.

“Desde el 94 hasta la fecha, no hay una sola sentencia donde se haya sancionado a un congreso local o federal, por incumplir una sentencia en la que se le mandate a emitir normas en determinado sentido”

Laura Rojas Zamudio / constitucionalista

Pero queda un antecedente que ha sido señalado incluso desde la Presidencia de la República.

“El tema de fondo es que la Corte se asuma como un poder supremo, en donde está violando la división de poderes, federalismo, la autonomía legislativa que tienen los estados… tan solo en este año, la presidenta de la república ha hecho dos menciones en la mañanera de manera clara diciendo ‘la Corte no legisla’”

Abraham Madero Márquez / constitucionalista

Si la Corte se “extralimita” en sus funciones constitucionales, es porque los poderes están dejando de cumplir sus funciones.

“Yo creo que sí, la Corte se extralimita… estamos teniendo órganos, tanto legislativos como jurisdiccionales que no están cumpliendo sus funciones”

Laura Rojas Zamudio / constitucionalista

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