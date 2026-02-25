Violencia tras muerte del “Mencho” impactó al 88% de empresas en Jalisco

GENERANDO AUDIO...

El 88% de empresas en Jalisco reportó pérdidas. Foto: Cuartoscuro

La violencia tras muerte del “Mencho” tuvo un impacto inmediato en la actividad económica de Jalisco. De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la entidad, 88% de las empresas reportó afectaciones económicas directas luego de los hechos de inseguridad registrados el domingo y lunes en distintos puntos del estado.

La Coparmex Jalisco informó que realizó un monitoreo entre sus empresas socias para documentar el impacto operativo, laboral y económico derivado de la situación, así como para dar seguimiento al proceso de reactivación.

Afectaciones operativas y pérdidas millonarias

Según el reporte, el domingo 81% de las empresas registró afectaciones en su operación. Las principales incidencias estuvieron relacionadas con:

Cancelación de servicios

Suspensión o reducción temporal de actividades

Problemas logísticos y dificultades para el traslado de colaboradores a sus centros de trabajo

El lunes, el impacto se reflejó en la continuidad operativa. El 69% de las empresas señaló no haber tenido operaciones, mientras que aquellas que sí laboraron lo hicieron con limitaciones importantes en la asistencia de su personal.

En términos económicos, 88% de las empresas reportó pérdidas directas. En el caso de empresas medianas y grandes, las afectaciones superaron el millón de pesos, mientras que en micro y pequeñas empresas oscilaron principalmente entre los 10 mil y 50 mil pesos.

El organismo empresarial precisó que el principal impacto no estuvo asociado a daños en instalaciones o activos, sino a la interrupción de la operación cotidiana debido a las condiciones de seguridad y movilidad, lo que afectó la prestación de servicios, la logística y la asistencia del personal.

Reactivación alcanza 96% el martes

Al dar seguimiento a la evolución de la actividad económica, Coparmex Jalisco señaló que el martes se observó una reactivación relevante. El 96% de las empresas reportó haber reanudado operaciones y 81% indicó operar de manera presencial bajo condiciones normales.

El organismo destacó que los resultados reflejan la resiliencia del sector empresarial y su compromiso con la continuidad de sus actividades, aunque advirtió que los eventos de inseguridad tienen un impacto directo en la operación de las empresas, la prestación de servicios y el ingreso de las familias.

Llamado a garantizar seguridad y libre tránsito

Coparmex Jalisco reiteró que la seguridad es una condición indispensable para el desarrollo económico, la generación de empleo y el bienestar de la población.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades para fortalecer las acciones que garanticen condiciones de seguridad, certidumbre y libre tránsito para personas y empresas. Asimismo, expresó su disposición institucional para colaborar en la generación de información que contribuya a la toma de decisiones y al fortalecimiento de las condiciones para el desarrollo económico y social en el estado.

