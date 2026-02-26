Aumenta la población con empleo, pero también la gente sin disponibilidad de trabajar en enero 2026

GENERANDO AUDIO...

Hubo una población activa de 61 millones. Foto: Cuartoscuro.

La población con empleo incrementó en México, ya que más de 299 mil personas estuvieron ocupadas laboralmente en enero de este 2026. No obstante, también aumentó la cantidad de habitantes que no tenían disponibilidad para trabajar, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el primer mes de este año, se registró una población económicamente activa de 61 millones 331 mil 567 personas mayores de 15 años, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

De esa cantidad, 59 millones 673 mil 614 (el 97.3%) tenían un empleo en enero del 2026, es decir, 299 mil 97 habitantes más que en el mismo mes, pero del 2025.

En cambio, un millón 657 mil 953 personas estuvieron desempleadas. Dicha cifra, representa un incremento de 8 mil 444 personas desocupadas en comparación con enero del año pasado.

Aumenta la población no disponible para trabajar

De igual manera, incrementó en 2.2 puntos porcentuales la población que no estaba disponible para trabajar en enero del 2026.

Un total de 38 millones 672 mil 333 habitantes figuraron en la población no disponible para laborar, es decir, 2 millones 435 mil 1 más que en enero del 2025.

El Inegi clasifica en la población no disponible a las personas que no pueden trabajar por distintos impedimentos, como de cuidados familiares, del hogar por estudios, enfermedad, jubilación u otras circunstancias.

