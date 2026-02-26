Precio promedio de la gasolina magna, premium y diésel en México

GENERANDO AUDIO...

Se han registrado incrementos desde octubre del 2024. Foto: Cuartoscuro.

La gasolina magna ha mantenido una tendencia de disminución de precio en México, toda vez que la premium y el diésel han registrado incrementos constantes desde octubre del 2024, de acuerdo con la agencia de análisis Tresearch.

En enero de este 2026, la gasolina magna tuvo un precio promedio nacional de 23.6 pesos por litro. Lo anterior reflejó una disminución del 2.9% en comparación con el mismo mes, pero del 2025.

Con eso, se mantuvo una tendencia a la baja, ya que el precio de la magna ha disminuido un 0.9% desde octubre del 2024.

En cambio, en enero del 2026, la gasolina premium estuvo en 25.8 pesos por litro. Representa un incremento del 0.5% en contraste con el mismo mes, pero del 2025. Desde octubre del 2024, la premium aumentó un 2.2% hasta enero del 2026, según Tresearch.

Precio del diésel

Por otra parte, el diésel tuvo un precio de 26.4 pesos por litro en enero del 2026. Eso refleja un pequeño aumento del 0.4% con respecto al mismo periodo del 2025.

Cabe destacar que el diésel ha registrado un incremento de precio del 4% desde octubre del 2024, de acuerdo con la encuestadora.

Precio de gasolina magna por estados en enero 2026

Estados con precio más alto

Quintana Roo (24.7 pesos por litro)

Baja California Sur (24.2 pesos)

Nayarit (24 pesos)

Oaxaca (24 pesos)

Campeche (24 pesos)

Estados con precio más bajo

Tamaulipas (21.8 pesos)

Chihuahua (22.2 pesos)

Baja California (23 pesos)

Sonora (23.1 pesos)

Tlaxcala (23.5 pesos)

Gasolina premium por estados en enero 2026

Estados con precio más alto

Nuevo León (27.1 pesos por litro)

Baja California Sur (26.8 pesos)

Quintana Roo (26.7 pesos)

Nayarit (26.5 pesos)

Guanajuato (26.4 pesos)

Estados con precio más bajo

Tamaulipas (23.8 pesos)

Chihuahua (24.4 pesos)

Puebla (25.1 pesos)

Tabasco (25.1 pesos)

Hidalgo (25.2 pesos)

Precio del diésel por estados en enero 2026

Estados con precio más alto

Quintana Roo (27.6 pesos por litro)

Oaxaca (27.2 pesos)

Durango (27.2 pesos)

Nayarit (27.2 pesos)

Baja California Sur (27.1 pesos)

Estados con precio más bajo

Tamaulipas (25.4 pesos)

Baja California (25.6 pesos)

Tlaxcala (25.8 pesos)

Puebla (25.9 pesos)

Chihuahua (25.9 pesos)

