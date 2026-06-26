Las de hoy | 26 de junio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 26 de junio de 2026

El Universal: Regulan en 11 estados uso de celulares en aulas

Con el objetivo de reducir distracciones, prevenir la violencia digital y regular el uso de la tecnología en las escuelas, 11 estados han establecido medidas para limitar el uso de teléfonos celulares en las aulas. En Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Guanajuato y Morelos, los dispositivos sólo pueden utilizarse con autorización del docente y con fines pedagógicos.

Reforma: Frenan UIF-INE registro de partido “morenista”

La Unidad de Inteligencia Financiera y el Instituto Nacional Electoral negaron el registro como partido político a la organización Que Siga la Democracia, que promovió la consulta de revocación de mandato y respaldó la candidatura de Claudia Sheinbaum.

Milenio Diario: Venezuela: ahora, el drama de atrapados bajo los escombros

Las autoridades de Venezuela reportan 235 personas fallecidas, 4 mil 300 heridas y 157 desaparecidas tras el desastre. Además, al menos 100 edificios colapsaron en La Guaira y unas 70 mil familias resultaron damnificadas, según informó Diosdado Cabello.

La Jornada: A mano limpia, el rescate de víctimas en Venezuela

Las labores de búsqueda y rescate continúan entre los escombros en Venezuela, donde la cifra de víctimas mortales asciende a 235 personas y permanecen desaparecidos decenas de afectados.

Excélsior: Sellan reconciliación entre México y España

La presidenta Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI sostuvieron un encuentro en el que abordaron la importancia de los pueblos originarios y el fortalecimiento de los vínculos entre México y España.

El Financiero: Inicia Banxico pausa extendida en tasas

La Banco de México decidió mantener sin cambios la tasa de interés de referencia al considerar apropiado conservar una postura monetaria sin modificaciones ante el entorno económico actual.

El Economista: México importará 26.5 millones de toneladas de maíz en el ciclo 2025-2026

México importará un volumen récord de 26.5 millones de toneladas de maíz durante el ciclo agrícola 2025-2026. Para el periodo 2026-2027, las compras al exterior podrían aumentar hasta 27 millones de toneladas.

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