Somos México, el nuevo partido político buscará atraer a jóvenes: Cecilia Soto

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Somos México obtuvo su registro como partido político nacional, informó su dirigente Cecilia Soto, quien aseguró que el principal reto será consolidar una estructura territorial y lograr resultados electorales suficientes para mantener el registro. La declaración ocurrió durante una entrevista en la que destacó que el proyecto nació tras las movilizaciones de la Marea Rosa.

La dirigente explicó que la organización decidió convertirse en partido después de la respuesta que obtuvieron en las convocatorias para defender a la Suprema Corte, el INE y la democracia. Según dijo, esas movilizaciones reflejaron un descontento social que, a su juicio, no era visible en las encuestas.

Cecilia Soto señaló que Somos México trabaja en la construcción de una estructura nacional para conservar su registro como partido político. Indicó que actualmente cuentan con cerca de 350 comités municipales y que la meta es alcanzar entre mil 500 y 2 mil.

La dirigente también afirmó que buscan diferenciarse de otras fuerzas políticas y sostuvo que una de sus principales preocupaciones es la disminución de la participación de los jóvenes en las elecciones. De acuerdo con sus declaraciones, más de 2 millones de jóvenes que votaron en 2018 no acudieron a las urnas en 2024.

Añadió que el objetivo del partido es motivar a las personas de entre 19 y 40 años a involucrarse nuevamente en la vida política y participar en la construcción de un país que calificó como más justo.

Cecilia Soto cuestiona el registro de otro partido político

Durante la entrevista también fue consultada sobre el registro del partido Paz, anteriormente identificado como Construyendo Sociedad de Paz.

Al respecto, Cecilia Soto afirmó que ese proyecto ha obtenido su registro en distintas ocasiones y consideró que mantiene un acuerdo con Morena. Estas declaraciones fueron emitidas como parte de su opinión durante la conversación.

La dirigente reiteró que, por ahora, la prioridad de Somos México será fortalecer su organización territorial para enfrentar los próximos procesos electorales y demostrar su capacidad como nueva fuerza política.