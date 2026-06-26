Sheinbaum da por superado el tema del perdón de España por la Conquista

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Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México dejó atrás la intención de que España ofreciera un perdón por los hechos ocurridos durante la Conquista, luego de la reunión que sostuvo con el rey Felipe VI en Palacio Nacional.

La mandataria explicó que durante el encuentro, que se prolongó por más de una hora, conversó con el monarca sobre la importancia que tienen los pueblos originarios para México y le explicó por qué, en su momento, el planteamiento del perdón tuvo relevancia para el país.

Sheinbaum explicó la importancia del reconocimiento a los pueblos indígenas

La presidenta señaló que expuso al rey de España que la solicitud del perdón estuvo relacionada con el reconocimiento de los pueblos indígenas y con la identidad nacional.

“La importancia que para México tienen los pueblos y hablé de por qué la solicitud del perdón era relevante o fue relevante para nosotros, más allá de cualquier discrepancia que pueda haber y le planteé la importancia de que, por fortuna, 28 millones de mexicanas y mexicanos se reconocen como indígenas”, expresó.

Añadió que también explicó que este tema representa un asunto de identidad y dignidad para el país.

“Le planteé que para nosotros es un asunto de identidad, de identidad nacional, de reconocimiento y de no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a ninguna forma de discriminación, y que por eso es un asunto de dignidad para México; él escuchó”, comentó.

Según Sheinbaum, tras abordar ese tema, Felipe VI manifestó su interés en continuar fortaleciendo la relación entre ambos países.

“Que a él le interesaba, una vez que habíamos hablado de este tema, seguir trabajando conjuntamente hacia adelante”, indicó.

También hablaron de comercio y geopolítica

La presidenta informó que durante la reunión también dialogaron sobre temas comerciales, económicos y la situación internacional.

Precisó que el rey destacó la importancia de respetar la Carta de las Naciones Unidas, la autodeterminación de los pueblos y la paz.

Al finalizar el encuentro, ambos recorrieron el mural “Epopeya del pueblo mexicano”, de Diego Rivera, ubicado en las escalinatas de Palacio Nacional, donde continuaron conversando sobre el contexto internacional y la visión de México ante los desafíos globales.

Posteriormente, Felipe VI viajó a Jalisco para asistir a un partido de la selección de España como parte del Mundial de fútbol.

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