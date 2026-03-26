Simulacro Nacional 2026: fecha, hora y así te llegará la Alerta Máxima a tu celular

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¿Se activa de manera manual la alerta sísmica? Foto: Uno TV

El Simulacro Nacional 2026 se realizará el 6 de mayo de 2026 a las 11:00 horas en México, con activación de la alerta sísmica en altavoces y envío de mensajes a más de 105 millones de celulares, ahora bajo el esquema actualizado que incluye el mensaje de “Alerta Máxima”, como parte de las acciones de prevención de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Fechas del Simulacro Nacional 2026

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, este año se realizarán dos ejercicios:

6 de mayo de 2026 – 11:00 horas

19 de septiembre de 2026 – 11:00 horas

El primero coincide con el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil, mientras que el segundo será el primero en realizarse en sábado.

Así será la alerta en celulares: llega “Alerta Máxima”

Durante el simulacro, además del sonido en altavoces, se enviarán mensajes a teléfonos celulares como parte del sistema de alertamiento.

Con la actualización reciente, el mensaje que podrán recibir los usuarios se identifica como:

Alerta Máxima

Este nivel corresponde al tipo de mensaje que se emite según el nivel de riesgo, y buscan advertir a la población segundos antes de un posible sismo.

¿Dónde sonará la alerta sísmica?

La alerta se activará en múltiples entidades del país:

Ciudad de México

Estado de México

Oaxaca

Puebla

Guerrero

Michoacán

Morelos

Colima

En total, se utilizarán más de 14 mil altavoces, además del envío masivo de mensajes a celulares.

Registro obligatorio: fecha límite

Las autoridades convocaron a instituciones públicas y privadas a registrar sus inmuebles para participar:

Fecha límite: 5 de mayo de 2026, 23:59 horas

5 de mayo de 2026, 23:59 horas Registro: gratuito y por inmueble

Nadie puede cobrar por este trámite. Además, cada inmueble deberá definir su propia hipótesis de riesgo, que puede incluir sismo, incendio u otras emergencias.

¿Qué debes hacer durante el simulacro?

El objetivo es evaluar la reacción ante una emergencia. Toma en cuenta estas recomendaciones:

Identifica rutas de evacuación

Atiende indicaciones de brigadas

No corras ni empujes

Dirígete a puntos de reunión

Participa con seriedad

¿Por qué es importante participar?

El Sistema Nacional de Protección Civil impulsa estos ejercicios para fortalecer la cultura de prevención y mejorar la coordinación entre autoridades y ciudadanía ante emergencias.

Además, pruebas previas —como el simulacro del 18 de febrero en Ciudad de México y Estado de México— han permitido ajustar el sistema de alertamiento, incluido el envío de mensajes a celulares.

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