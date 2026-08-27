“Somos México” acusa atropello tras orden de cambiar nombre y logo; Belaunzarán confirma que acatarán

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“Somos México” calificó como “inadmisible” la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral que obliga a la organización a modificar su nombre, logo y el uso dominante del color rosa. Fernando Belaunzarán, representante de la agrupación ante el INE, afirmó que acatarán la resolución y presentarán una nueva propuesta.

Belaunzarán sostuvo que la decisión no tiene fundamento en la legislación y señaló que, previamente, el INE había autorizado a la organización a utilizar el nombre Somos México durante el proceso para buscar convertirse en partido político. Según explicó, trabajaron durante 18 meses bajo esa denominación.

“Somos México” prepara nuevo nombre tras decisión del Tribunal Electoral

Fernando Belaunzarán informó que la organización presentará una propuesta para cumplir con lo ordenado. Entre las posibilidades mencionó nombres como “Somos por México” o “Somos de México”, aunque aclaró que todavía analizan el resolutivo.

El representante explicó que, de acuerdo con la resolución, la palabra “Somos” puede mantenerse. También señaló que el problema estaría en colocarla junto a la palabra “México”, debido a que podría interpretarse como una referencia a la totalidad del país.

Sobre la identidad gráfica, indicó que el color rosa tampoco podría ser dominante. Sin embargo, adelantó que buscarán conservarlo de alguna manera, por ejemplo, dentro de las letras del nuevo diseño.

Belaunzarán cuestiona fundamento para modificar nombre y logo

Durante la entrevista, Belaunzarán afirmó que las razones legales para rechazar un nombre están relacionadas con motivos religiosos o raciales, así como con la posibilidad de que pueda confundirse con otra denominación.

En ese sentido, sostuvo que “Somos México” no se encuentra en esos supuestos y cuestionó el argumento de una posible “apropiación” del nombre del país.

También aseguró que el cambio coloca a la organización en desventaja, pues ahora deberá posicionar una nueva denominación y una nueva imagen después de los meses dedicados al proceso de conformación.

“Somos México” acatará resolución y presentará propuesta

Pese a sus críticas al Tribunal Electoral y al INE, Belausarán aseguró que la organización cumplirá con la determinación. Señaló que buscan entregar cuanto antes su propuesta para tener certeza sobre el nombre y comenzar a trabajar con la nueva identidad.

El representante también afirmó que “Somos México” se considera una oposición “frontal” e “incómoda” y sostuvo que la resolución beneficia al régimen. Además, pidió que las instituciones electorales ejerzan su autonomía.

Belaunzarán adelantó que, pese a las modificaciones, buscarán mantener la palabra “Somos” y conservar el rosa de alguna forma dentro de su identidad.

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