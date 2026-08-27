CEN del PAN decidirá si hay alianzas en elecciones 2027, no los comités estatales: Jorge Romero

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Foto: Cuartoscuro

El PAN decidirá si hace alianzas políticas para las elecciones 2027 tomando en cuenta a sus militantes, anunció su presidente, Jorge Romero, a la vez que acotó que, de tomarse esa decisión, sería de carácter nacional.

Asimismo, reiteró que la prioridad del partido es la de “apostarle a sus siglas”, a la vez que descartó que sean los comités estatales quienes vayan a decidir si se forman alianzas con otras fuerzas políticas.

¿Irá el PAN en alianza con otro partido en las elecciones 2027?

A través de un comunicado, Jorge Romero Herrera informó que será el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) panista el que decida si se forman o no alianzas con algún otro partido para las elecciones 2027.

“Cualquier definición sobre posibles alianzas electorales rumbo a 2027 será una decisión de carácter nacional, aunque para construirla se escuchará y tomará en cuenta la realidad política de cada estado y la opinión de sus dirigencias locales”

Jorge Romero / presidente nacional PAN

Agregó que dicha definición se realizará tomando en cuenta a las dirigencias y militancias locales, a la par de las condiciones de cada entidad, pero sin dejar la responsabilidad en los comités estatales.

En este sentido, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) remarcó que las dirigencias estatales serán escuchadas, y sus diagnósticos considerados, pues “una realidad local no se va a imponer a 800 kilómetros de otra realidad local. Ni una realidad local va a imponer una determinación que sea nacional”.

Mientras que, a su vez, enfatizó en que “llevamos un año diciendo que el PAN tiene que apostarle a sus siglas y eso no va a cambiar nunca”, añadiendo que “el objetivo superior no se limita a cálculos electorales ni al número de triunfos que pueda registrar una elección, sino a construir una alternativa capaz de defender a México”.

En tanto que concluyó señalando que “más que triunfos electorales en un Excel, es salvar a México del tumor guinda. Defender a la Patria, a la Familia y hoy más que nunca a nuestra Libertad”.

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