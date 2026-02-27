Las de hoy | 27 de febrero de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias principales este 27 de febrero de 2026

El Universal: Verde: no hay traición; si no apoyan, no hay plan B: Morena

Tras difundirse la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador electoral del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar, afirmó que votar en contra no implicaría una traición. La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, pidió esperar a la presentación formal del proyecto en el Congreso, aunque reconoció que no existe un plan alterno si los aliados no acompañan la iniciativa.

Reforma: Amarra PT 828 mdp antes de la reforma

El gobierno federal aseguró la asignación de 828 millones de pesos al Partido del Trabajo, aliado de Morena, previo a la discusión de la reforma electoral, lo que genera cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en el contexto legislativo.

Milenio: Taddei valora el PREP y Sheinbaum descarta negociar las listas VIP

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, advirtió que los cómputos distritales no brindan la certeza que ofrecen los resultados preliminares del PREP. Señaló además que otorgar más facultades al INE con menos recursos podría afectar su operación.

La Jornada: Ejército: no hay grupo delictivo que supere la fuerza del Estado

Mandos militares sostuvieron que ninguna organización criminal rebasa la capacidad del Estado mexicano, aunque en Estados Unidos advirtieron que la muerte de Nemesio Oseguera no resuelve de fondo el problema del narcotráfico.

Excélsior: “Si cayó El Mencho, vamos por todos”

Para el zar antidrogas del gobierno de Donald Trump, la cooperación entre México y Estados Unidos atraviesa su mejor momento. Aseguró que ambos países combaten como aliados y amigos a los cárteles, a los que consideran su enemigo común.

El Financiero: Banxico sube a 1.6% previsión de crecimiento para 2026

El banco central elevó su expectativa de crecimiento económico, impulsada principalmente por el consumo interno y las exportaciones, aunque advirtió que la inversión continuará mostrando debilidad.

El Economista: Elevan Banxico y OCDE pronóstico del PIB de México para este año

Banco de México y la OCDE ajustaron al alza sus previsiones de crecimiento para México, ubicándolas en 1.6% y 1.4%, respectivamente, reflejando una mejora moderada en el panorama económico.

