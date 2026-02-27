Sin contraoferta de Netflix, Paramount conquista Warner Bros

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Netflix anunció este jueves 26 de febrero de 2026 en Nueva York que no elevará su oferta de adquisición por Warner Bros. Discovery (WBD), tras considerar que la operación dejó de ser atractiva financieramente, decisión que en la práctica despeja el camino para que prospere la propuesta rival presentada por Paramount Skydance.

Los codirectores ejecutivos de la plataforma de streaming, Ted Sarandos y Greg Peters, informaron que “declinan igualar” la oferta mejorada de Paramount, luego de que la junta directiva de WBD la calificara como superior bajo los términos del acuerdo de fusión vigente con Netflix.

Se perfila la venta a Paramount

Con la decisión de Netflix de no presentar una contraoferta, el consejo de Warner Bros. Discovery queda ahora en libertad de rescindir su acuerdo previo con la compañía de streaming y avanzar con la propuesta de Paramount.

De concretarse, el histórico estudio de Hollywood y el grupo de cadenas que incluye a CNN cambiarían de manos, en un movimiento que podría reconfigurar el panorama mediático en Estados Unidos.

La oferta mejorada de Paramount

La propuesta revisada de Paramount contempla:

31 dólares por acción en efectivo, un dólar más que su oferta anterior.

Una valoración total cercana a los 108.000 millones de dólares.

La cobertura de la comisión por ruptura de 2.800 millones de dólares que WBD debería pagar a Netflix si cancela el acuerdo previo.

Un compromiso de 7 mil millones de dólares en caso de que la operación no se cierre por obstáculos regulatorios.

Un elemento clave del nuevo paquete es el respaldo financiero del fundador de Oracle, Larry Ellison, padre de David Ellison, quien dirige Skydance y participa en la oferta conjunta. Ellison se comprometió a aportar financiación adicional para cumplir con los requisitos de solvencia exigidos por los bancos prestamistas.

Interés político y revisión regulatoria

La guerra de ofertas ha captado la atención de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump afirmó que estará “involucrado” en cualquier decisión relacionada con la fusión, lo que anticipa un escrutinio político y regulatorio significativo.

Analistas del sector consideran que, aunque la retirada de Netflix despeja el panorama competitivo, la operación aún deberá superar revisiones antimonopolio y regulatorias antes de concretarse.

