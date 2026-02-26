Las letras de los narcorridos que Los Alegres del Barranco dedicaron al “Mencho”: “El del palenque” y más
Los Alegres del Barranco es un grupo de música regional mexicana que ha dedicado al menos dos canciones a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho“, quien fue abatido el pasado domingo 22 de febrero tras un fuerte operativo militar en Tlapalpa, Jalisco.
El nombre de la banda volvió a resonar luego de que Pedro Segura, excandidato a la gubernatura de Guerrero, organizó una fiesta y pidió a los músicos interpretar un corrido dedicado al “Mencho“; sin embargo, estos se negaron y el empresario se dispuso a cantarla por su cuenta.
Cabe destacar que, en 2025, Los Alegres del Barranco enfrentaron un proceso legal por una supuesta apología del delito durante una presentación en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco.
Los corridos de Los Alegres del Barranco dedicados al “Mencho”
“El del Palenque”
“El del Palenque” es la canción que Pedro Segura pidió a Los Alegres del Barranco cantar en el primer evento en el que aparecieron tras el abatimiento del “Mencho“.
Se trata de un corrido que habla del origen de Nemesio Oseguera Cervantes, exlíder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mencionándolo en diferentes fragmentos, como: “A las órdenes del Mencho“.
“Soy el dueño del palenque
Cuatro letras van al frente
Soy del mero Michoacán
Donde es la Tierra Caliente
Soy el señor de los gallos
El del cártel jalisciense.
Nomás pa’ que sepa, oiga.
Tengo gallos de pelea
que pelean por mi partido.
Las navajas las cambiamos
por R y cuernos de chivo,
por 50s y antiaéreos
y monstruos pa’ los caminos.
Ahí le va primo.
Brazos armados que tengo
Los Élite y los Guerreros
A los amos del terror
Los Delta y del Jardinero
También del 85
A las órdenes de Mencho.
Dice plebes
Nomás pa’ que sepan que así suenan
Los Alegres Del Barranco, mi compa
Y Panter Bélico, plebes, ay-ya-yay.
Merino, fiel compañero
Ya que salgan del encierro
Los estamos esperando
Dos, aquí sigue tu mando
Y también a mi princesa
Ya los quisiera a mi lado.
Véngase, compadre Tuli
Son cosas que hace la vida,
ya andamos en este ruedo.
Hay ganadas y perdidas,
y aunque soy hombre de guerra
quiero mucho a mi familia.
Del uno y tres, va un saludo
para todos mis muchachos.
Y ténganlo bien presente,
que son gente de las cuatro
letras que tiene el cártel,
y es del señor de los gallos.
Así nomás mi compa.“El del Palenque” de Los Alegres del Barranco
Ándele pues, plebes, aquí nuestro amigo
Panter Bélico, plebes
Y los A Barranco
Ánimo, plebes”.
También fue esta la canción en la que Los Alegres del Barranco proyectaron imágenes en honor al “Mencho“, despertando una polémica por presunta apología del delito.
“Soy Mencho”
A diferencia de “El del Palenque“, la canción “Soy Mencho” es un corrido que habla en primera persona y relata su trabajo como miembro del crimen organizado. “Me apodan el Mencho” es como termina el corrido.
“Dicen que soy muy violento
la verdad pa’ qué les miento
me enciendo en caliente
si me respetan, respeto
si no, para que les cuento,
les doy muerte.
Sí señor, soy michoacano
de allá le vengo ching*ndo
ya hace mucho tiempo.
Soy un hombre de trabajo,
de palabra y no me rajo.
Yo soy Mencho.
Soy aquel que le peleó al gobierno y que le sobran huevos,
soy aquel que tiene mucha gente peleando el terreno,
soy aquel que apunta de balazos se ganó el respeto.
Ya les dejé demostrado
no ocupo ni mencionarlo
les pegué una recia
ahora tiemblan los soldados
cuando miran sus comandos
ni se acercan.
Me gusta pelear los gallos,
las carreras de caballos,
musica de viento.
Traigo un equipón armado,
calibres 50 cuetes y antiaerios.
Soy aquel que le peleó al gobierno y que le sobran huevos,“Soy cuatro letras” de Los Alegres del Barranco
soy aquel que tiene mucha gente peleando el terreno,
soy aquel que a punta de balazos se ganó el respeto,
soy aquel señor de Michoacán.
Me apodan el Mencho“.
“Soy cuatro letras”
A diferencia de los dos corridos previos, la canción “Soy cuatro letras” de Los Alegres del Barranco no es un corrido dedicado específicamente a Nemesio Oseguera, sino al Cartel Jalisco Nueva Generación; las cuatro letras son “CJNG“.
Sin embargo, la letra también parece hacer alusión al “Mencho“, cantando también en primera persona, como en el caso de “Soy Mencho“.
“Mucho he pasado
y no olvido de cosas malas y buenas
que me han marcado.
Hubo de todo cuando abajo me encontré,
y aunque he cambiado,
mi distintivo siempre ha sido la humildad,
mi mayor rasgo.
No me preocupo si es frijoles o caviar
hoy el bocado.
Nací sin nada y nada me voy a llevar
de lo que traigo.
Suenan dos letras:
Dos consonantes que son quienes clave dan.
Y soy de guerra,
tengo principios que mi padre me inculcó.
Soy cuatro letras:
Soy doble R, por si quieren preguntar…
Es la respuesta.
No me preocupa si en una suite me hospedé
o duermo en cuevas.
Si en un Ferrari o un Lambo me ven pasear
o a pie en la sierra.
Es lo que soy, es mi verdad.
Entiendo que el talento me brindo un lugar
en esta empresa;
mi San Juditas me ha brindado protección
en tantas vueltas.
Que a mis muchachos debo sus vidas cuidar,
esa es mi meta.
Soy doble R y aunque bastante logré,
no despego los pies de la tierra.
Mi rifle a un lado
no lo despego y la Glock pa’ la cintura.
Por donde ando,
atrás de mí un convoy de varias trocas duras.
Y varios soldados elite, el grupo que mucho se hace sonar
Están al mando
No me preocupa si el traje Loui Vuitton
O camuflajeado
Agradecido con don Mencho y con el Tres
Estoy entrado.
Esta es mi vida,
si me preguntan por qué fue que me enrolé
fue por mi familia.
Bastantes años me ha costado el tener
lo que quería.
A mis amigos, a mi gente y mis muchachos
que me cuidan.
No me preocupa si celebro con champán
o con cervecita.
Y si preguntan qué tengo que festejar,
es que aún hay vida.
El grupo elite presente está“Soy cuatro letras” de Los Alegres del Barranco
por Guanajuato, artillados marcharán.
En pie de guerra,
para don Mencho y a su hijo la lealtad
Será eterna.
Que los cincuenta cuernos y RPGs,
están que tientan.
Con una alerta basta para que se activen,
gritando fuerte: ‘Puro cuatro letras'”
Toda la polémica entre Pedro Segura y Los Alegres del Barranco
Pedro Segura organizó un concierto en Tepecoacuilco, Guerrero, en donde pidió a Los alegres del barranco que cantaran “El dueño del palanque”, canción compuesta al “Mencho”.
A través de videos difundidos en redes sociales, se ve al empresario insistirle a la agrupación que toquen la canción en un concierto privado, pero el vocalista, Pavel Morena, rechaza la oferta para “no salir perjudicados”.
“Querido público, ustedes saben perfectamente la situación que está pasando actualmente“, dijo el cantante entre abucheos de los asistentes.
Por este motivo, el propio Pedro Segura se dispuso a cantar el tema por su propia cuenta. “Soy el dueño del palanque, cuatro letras van al frente”, empezó a interpretar.
los asistentes le gritaban a Pedro Segura que él pagaba a “Los alegres del barranco”, a lo que el empresario sugirió que él cantaba la canción y ellos entonaran la música.
Pavel Moreno se negó y se disculpó con el público al no poder tocarlo ante una posible sanción del gobierno.
El empresario aseguró que el evento no estuvo relacionado con un homenaje a Rubén Oseguera Cervantes. Señaló que su interés por los narcocorridos corresponde a una preferencia musical personal y rechazó que exista vínculo con actividades ilícitas.
“Me gustan los corridos, igual que al gobierno, me gustan los corridos de los capos”, expresó. Añadió que puede interpretar canciones dedicadas a distintos personajes si así lo decide.
La polémica por apología del delito en 2025
En julio de 2025, Los Alegres del Barranco lograron librarse del juicio que enfrentaba por apología del delito tras el uso en un concierto de imágenes del líder del CJNG en el Auditorio Telmex.
El proceso inició en mayo contra los cuatro artistas, el promotor y el representante de la agrupación por apología del delito tras la proyección en un espectáculo de imágenes del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”.
El hecho ocurrido a finales de marzo, con la proyección de imágenes del ‘Mencho’ en el Auditorio Telmex, provocó que algunos artistas fueran cancelados de ferias populares y se les prohíba interpretar cierta música.
Asimismo, provocó que el Departamento de Estado de Estados Unidos revocara las visas de los miembros del grupo.
