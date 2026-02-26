Las letras de los narcorridos que Los Alegres del Barranco dedicaron al “Mencho”: “El del palenque” y más

GENERANDO AUDIO...

Los Alegres del Barranco y sus corridos del “Mencho” | Foto: Cuartoscuro-Reuters

Los Alegres del Barranco es un grupo de música regional mexicana que ha dedicado al menos dos canciones a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho“, quien fue abatido el pasado domingo 22 de febrero tras un fuerte operativo militar en Tlapalpa, Jalisco.

El nombre de la banda volvió a resonar luego de que Pedro Segura, excandidato a la gubernatura de Guerrero, organizó una fiesta y pidió a los músicos interpretar un corrido dedicado al “Mencho“; sin embargo, estos se negaron y el empresario se dispuso a cantarla por su cuenta.

Cabe destacar que, en 2025, Los Alegres del Barranco enfrentaron un proceso legal por una supuesta apología del delito durante una presentación en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco.

Los corridos de Los Alegres del Barranco dedicados al “Mencho”

“El del Palenque”

“El del Palenque” es la canción que Pedro Segura pidió a Los Alegres del Barranco cantar en el primer evento en el que aparecieron tras el abatimiento del “Mencho“.

Se trata de un corrido que habla del origen de Nemesio Oseguera Cervantes, exlíder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mencionándolo en diferentes fragmentos, como: “A las órdenes del Mencho“.

“Soy el dueño del palenque

Cuatro letras van al frente

Soy del mero Michoacán

Donde es la Tierra Caliente

Soy el señor de los gallos

El del cártel jalisciense. Nomás pa’ que sepa, oiga. Tengo gallos de pelea

que pelean por mi partido.

Las navajas las cambiamos

por R y cuernos de chivo,

por 50s y antiaéreos

y monstruos pa’ los caminos. Ahí le va primo. Brazos armados que tengo

Los Élite y los Guerreros

A los amos del terror

Los Delta y del Jardinero

También del 85

A las órdenes de Mencho. Dice plebes

Nomás pa’ que sepan que así suenan

Los Alegres Del Barranco, mi compa

Y Panter Bélico, plebes, ay-ya-yay. Merino, fiel compañero

Ya que salgan del encierro

Los estamos esperando

Dos, aquí sigue tu mando

Y también a mi princesa

Ya los quisiera a mi lado. Véngase, compadre Tuli

Son cosas que hace la vida,

ya andamos en este ruedo.

Hay ganadas y perdidas,

y aunque soy hombre de guerra

quiero mucho a mi familia. Del uno y tres, va un saludo

para todos mis muchachos.

Y ténganlo bien presente,

que son gente de las cuatro

letras que tiene el cártel,

y es del señor de los gallos. Así nomás mi compa.

Ándele pues, plebes, aquí nuestro amigo

Panter Bélico, plebes

Y los A Barranco

Ánimo, plebes”. “El del Palenque” de Los Alegres del Barranco

También fue esta la canción en la que Los Alegres del Barranco proyectaron imágenes en honor al “Mencho“, despertando una polémica por presunta apología del delito.

“Soy Mencho”

A diferencia de “El del Palenque“, la canción “Soy Mencho” es un corrido que habla en primera persona y relata su trabajo como miembro del crimen organizado. “Me apodan el Mencho” es como termina el corrido.

“Dicen que soy muy violento

la verdad pa’ qué les miento

me enciendo en caliente

si me respetan, respeto

si no, para que les cuento,

les doy muerte. Sí señor, soy michoacano

de allá le vengo ching*ndo

ya hace mucho tiempo.

Soy un hombre de trabajo,

de palabra y no me rajo.

Yo soy Mencho. Soy aquel que le peleó al gobierno y que le sobran huevos,

soy aquel que tiene mucha gente peleando el terreno,

soy aquel que apunta de balazos se ganó el respeto. Ya les dejé demostrado

no ocupo ni mencionarlo

les pegué una recia

ahora tiemblan los soldados

cuando miran sus comandos

ni se acercan. Me gusta pelear los gallos,

las carreras de caballos,

musica de viento.

Traigo un equipón armado,

calibres 50 cuetes y antiaerios. Soy aquel que le peleó al gobierno y que le sobran huevos,

soy aquel que tiene mucha gente peleando el terreno,

soy aquel que a punta de balazos se ganó el respeto,

soy aquel señor de Michoacán.

Me apodan el Mencho“. “Soy cuatro letras” de Los Alegres del Barranco

“Soy cuatro letras”

A diferencia de los dos corridos previos, la canción “Soy cuatro letras” de Los Alegres del Barranco no es un corrido dedicado específicamente a Nemesio Oseguera, sino al Cartel Jalisco Nueva Generación; las cuatro letras son “CJNG“.

Sin embargo, la letra también parece hacer alusión al “Mencho“, cantando también en primera persona, como en el caso de “Soy Mencho“.

“Mucho he pasado

y no olvido de cosas malas y buenas

que me han marcado.

Hubo de todo cuando abajo me encontré,

y aunque he cambiado,

mi distintivo siempre ha sido la humildad,

mi mayor rasgo.

No me preocupo si es frijoles o caviar

hoy el bocado.

Nací sin nada y nada me voy a llevar

de lo que traigo. Suenan dos letras:

Dos consonantes que son quienes clave dan.

Y soy de guerra,

tengo principios que mi padre me inculcó.

Soy cuatro letras:

Soy doble R, por si quieren preguntar…

Es la respuesta.

No me preocupa si en una suite me hospedé

o duermo en cuevas.

Si en un Ferrari o un Lambo me ven pasear

o a pie en la sierra. Es lo que soy, es mi verdad.

Entiendo que el talento me brindo un lugar

en esta empresa;

mi San Juditas me ha brindado protección

en tantas vueltas.

Que a mis muchachos debo sus vidas cuidar,

esa es mi meta.

Soy doble R y aunque bastante logré,

no despego los pies de la tierra. Mi rifle a un lado

no lo despego y la Glock pa’ la cintura.

Por donde ando,

atrás de mí un convoy de varias trocas duras.

Y varios soldados elite, el grupo que mucho se hace sonar

Están al mando

No me preocupa si el traje Loui Vuitton

O camuflajeado

Agradecido con don Mencho y con el Tres

Estoy entrado. Esta es mi vida,

si me preguntan por qué fue que me enrolé

fue por mi familia.

Bastantes años me ha costado el tener

lo que quería.

A mis amigos, a mi gente y mis muchachos

que me cuidan.

No me preocupa si celebro con champán

o con cervecita.

Y si preguntan qué tengo que festejar,

es que aún hay vida. El grupo elite presente está

por Guanajuato, artillados marcharán.

En pie de guerra,

para don Mencho y a su hijo la lealtad

Será eterna.

Que los cincuenta cuernos y RPGs,

están que tientan.

Con una alerta basta para que se activen,

gritando fuerte: ‘Puro cuatro letras'” “Soy cuatro letras” de Los Alegres del Barranco

Toda la polémica entre Pedro Segura y Los Alegres del Barranco

Pedro Segura organizó un concierto en Tepecoacuilco, Guerrero, en donde pidió a Los alegres del barranco que cantaran “El dueño del palanque”, canción compuesta al “Mencho”.

A través de videos difundidos en redes sociales, se ve al empresario insistirle a la agrupación que toquen la canción en un concierto privado, pero el vocalista, Pavel Morena, rechaza la oferta para “no salir perjudicados”.

“Querido público, ustedes saben perfectamente la situación que está pasando actualmente“, dijo el cantante entre abucheos de los asistentes.

Por este motivo, el propio Pedro Segura se dispuso a cantar el tema por su propia cuenta. “Soy el dueño del palanque, cuatro letras van al frente”, empezó a interpretar.

los asistentes le gritaban a Pedro Segura que él pagaba a “Los alegres del barranco”, a lo que el empresario sugirió que él cantaba la canción y ellos entonaran la música.

Pavel Moreno se negó y se disculpó con el público al no poder tocarlo ante una posible sanción del gobierno.

El empresario aseguró que el evento no estuvo relacionado con un homenaje a Rubén Oseguera Cervantes. Señaló que su interés por los narcocorridos corresponde a una preferencia musical personal y rechazó que exista vínculo con actividades ilícitas.

“Me gustan los corridos, igual que al gobierno, me gustan los corridos de los capos”, expresó. Añadió que puede interpretar canciones dedicadas a distintos personajes si así lo decide.

La polémica por apología del delito en 2025

En julio de 2025, Los Alegres del Barranco lograron librarse del juicio que enfrentaba por apología del delito tras el uso en un concierto de imágenes del líder del CJNG en el Auditorio Telmex.

El proceso inició en mayo contra los cuatro artistas, el promotor y el representante de la agrupación por apología del delito tras la proyección en un espectáculo de imágenes del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”.

El hecho ocurrido a finales de marzo, con la proyección de imágenes del ‘Mencho’ en el Auditorio Telmex, provocó que algunos artistas fueran cancelados de ferias populares y se les prohíba interpretar cierta música.

Asimismo, provocó que el Departamento de Estado de Estados Unidos revocara las visas de los miembros del grupo.

