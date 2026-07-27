Las de hoy | 27 de julio de 2026

GENERANDO AUDIO...

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 27 de julio de 2026

El Universal: Antes de irse de Pemex, Víctor Rodríguez selló auditorías

Días antes de la renuncia de Víctor Rodríguez a la Dirección General de Pemex, la empresa clasificó como reservados por tres años los resultados de las auditorías internas correspondientes al año pasado. El Comité de Transparencia de la petrolera confirmó la confidencialidad de esos documentos.

Reforma: Duplica mantenimiento a ingresos de Tren Maya

El diario señala que los gastos de mantenimiento del Tren Maya duplican los ingresos que genera el proyecto, por lo que la obra continúa registrando pérdidas operativas.

Milenio Diario: Contrató la UNAM por más de 100 mdp software vulnerado

La UNAM contrató a la empresa Territorium Life para el sistema de aplicación del examen de admisión. El software ofrecía 20 mecanismos de seguridad, entre ellos reconocimiento facial y de voz, verificación de identidad y vigilancia automatizada durante todo el proceso.

La Jornada: Cuba: declaró Estados Unidos una guerra mundial contra las izquierdas

El diario retoma declaraciones del gobierno cubano, que sostiene que el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos constituye “un arma letal” y forma parte de una ofensiva global contra los gobiernos de izquierda.

Excélsior: Pagaron hasta 4 mil pesos por trampa en examen UNAM

El diario informa que presuntos intermediarios ofrecían servicios para suplantar la identidad de aspirantes durante el examen de admisión de la UNAM, con cobros de hasta 4 mil pesos.

El Financiero: Advierten expertos avance en revisión del T-MEC

Especialistas consideran que México debe recuperar las condiciones de acceso preferencial al mercado estadounidense que dieron origen al T-MEC, en el contexto de la revisión del tratado.

El Economista: Difícil primer semestre para el empleo; se perdieron 293 mil 227 plazas laborales

El diario reporta que durante el primer semestre del año se perdieron 293 mil 227 empleos, mientras que alrededor de 141 mil personas optaron por el autoempleo como alternativa laboral.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.