Cuidado en vacaciones: así operan delincuentes para robar tu casa

GENERANDO AUDIO...

Así roban tu casa en vacaciones. Foto ilustrativa: Getty

Durante los periodos de vacaciones, el robo a casa habitación suele registrar incrementos significativos debido a que muchas familias dejan solas sus viviendas para salir de viaje. Ante esta situación, las autoridades de la Ciudad de México implementan constantemente operativos de prevención y concientización dirigidos a la ciudadanía.

Sin embargo, las modalidades de delincuencia han evolucionado recientemente en la capital. Ahora, los criminales aprovechan el aumento de las entregas a domicilio para pasar desapercibidos en las colonias y ubicar inmuebles que se encuentran vacíos sin levantar sospechas entre los habitantes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió una alerta oficial por la presencia de falsos repartidores que fingen llevar paquetes, tocan a la puerta y, si nadie responde, aprovechan para forzar la entrada y robar las viviendas en cuestión de segundos.

#VeranoSeguro | ¡Cuidado! No permitas que un #FalsoRepartidor afecte la tranquilidad de tu familia o tu patrimonio. 👁️⚠️🏍️



🔒Antes de abrir la puerta, verifica quién está del otro lado. Si no esperas un pedido, no abras y reporta cualquier situación sospechosa:

☎️ 911

📞55 5208… pic.twitter.com/cBeU6GKjqE — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 25, 2026

Modus operandi del engaño a domicilio

Las autoridades explicaron que los delincuentes utilizan la fachada de mensajeros para verificar si hay personas al interior de los domicilios. Si no reciben respuesta, asumen que la casa está sola y rompen los accesos de manera inmediata.

Por esta razón, la policía de la CDMX enfatizó que la regla principal ante estos casos es muy sencilla: “Si no esperas un pedido… no abras”.

Medidas recomendadas por la SSC para proteger tu hogar

Para prevenir estos delictivos, las autoridades compartieron una serie de recomendaciones prácticas que debes aplicar de forma cotidiana:

Verifica antes de abrir: utiliza mirilla, interfón o cámaras de seguridad.

utiliza mirilla, interfón o cámaras de seguridad. Pide identificación: solicita credencial y el número de orden de la paquetería.

solicita credencial y el número de orden de la paquetería. Haz notar tu presencia: si estás dentro, hazle saber al supuesto repartidor que estás ahí sin necesidad de abrir la puerta.

si estás dentro, hazle saber al supuesto repartidor que estás ahí sin necesidad de abrir la puerta. Refuerza tu seguridad: asegura puertas, ventanas y cerraduras.

asegura puertas, ventanas y cerraduras. Alerta a tus vecinos: mantén contacto directo con tu comunidad frente a movimientos sospechosos.

mantén contacto directo con tu comunidad frente a movimientos sospechosos. Asegura la casa al salir: revisa bien todos los accesos si vas a ausentarte.

En caso de detectar una situación irregular, la SSC pone a disposición el número de emergencias 911, la línea de la UCS (55 5208 9898) y la aplicación móvil Mi Policía para solicitar ayuda inmediata.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.