Sheinbaum anuncia obras en Acapulco para garantizar abasto de agua potable

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Foto: Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó en Acapulco, Guerrero, la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años y anunció nuevas obras de infraestructura hidráulica para garantizar el abastecimiento de agua potable en la entidad.

Durante el evento, destacó que las mujeres son el eje de la transformación del país y afirmó que el programa representa un reconocimiento al trabajo de cuidados que históricamente han realizado millones de mexicanas.

“Cuando las mujeres caminamos juntas, no hay nada que nos detenga. Hay que decirle a todas las niñas y todas las jóvenes que podemos ser lo que queramos ser; las mujeres somos el centro de la Transformación, somos historia y futuro de México”, expresó.

Asimismo, Sheinbaum informó que en Guerrero cerca de 70 mil mujeres reciben la Pensión Mujeres Bienestar, de las cuales 17 mil 955 viven en Acapulco. Cada beneficiaria obtiene un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos.

Además, destacó otras acciones dirigidas a las mujeres, entre ellas la distribución de más de 25 millones de ejemplares de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, la creación de Centros LIBRE en mil municipios con la meta de extenderlos a todo el país, la incorporación de 250 mil mujeres a la Red Nacional de Tejedoras de la Patria y el impulso al reconocimiento de las mujeres en la historia nacional.

En materia de infraestructura, la presidenta anunció un conjunto de obras para mejorar el sistema de agua potable en Guerrero, que incluye la rehabilitación de instalaciones afectadas por los huracanes Otis y John, trabajos de saneamiento para reducir el riesgo de desbordamientos de ríos, la instalación de bombas de agua en zonas elevadas para prevenir inundaciones y la renovación de redes de distribución en colonias de Acapulco.

A la vez que confirmó que el proyecto de la presa La Parota quedó cancelado debido a las afectaciones que generaría en diversas comunidades y, en su lugar, se construirán pozos y tanques elevados para fortalecer el suministro de agua.

La mandataria federal también señaló que se mantienen acciones para fortalecer la actividad turística en Guerrero y destacó que Acapulco registra actualmente una ocupación hotelera del 78 por ciento.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que a nivel nacional tres millones de mujeres ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar, mientras que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, afirmó que el programa consolida la política social impulsada por el Gobierno de México.

En representación de las beneficiarias, Angelita Nava Santamaría agradeció la implementación del programa y señaló que representa un acto de justicia social para las mujeres de Acapulco.

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