A las nueve en Uno: toda la información y más | Lunes 27 de julio de 2026

| 06:56 | Pablo Valdes - Rocío Ireta | UnoTV | CDMX

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

✔️ Investigan en Jalisco un presunto caso de consumo de carne de perro y gato tras denuncias ciudadanas

✔️ Caso Dafne Zapata suma tres personas detenidas por el feminicidio de la adolescente

✔️ Ganaderos mexicanos celebran el anuncio de reapertura gradual de la frontera de Estados Unidos

✔️ Explosión de pirotecnia en Cocula deja tres personas muertas y más de 30 heridas

✔️ CNDH asegura que nunca exoneró al Ejército por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

✔️ Huracán Genevieve alcanza la categoría 4 y provocará lluvias y oleaje en costas mexicanas

✔️ Fuga de agua afecta el servicio en 20 colonias de Tijuana mientras avanzan las reparaciones

✔️ Incendios forestales en España y Francia provocan evacuaciones masivas y mantienen activa la emergencia

✔️ María Corina Machado rechaza participar en los diálogos con el gobierno interino de Venezuela

✔️ Brote de ébola en República Democrática del Congo supera los 3 mil contagios y deja mil 354 muertes

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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