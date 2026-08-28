Las de hoy | 28 de agosto de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 28 de agosto de 2026

El Universal: El Gobierno federal equipa a gobernadora de Sinaloa

A dos días de asumir el cargo, la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, ya trabaja con un enlace de la Presidencia de la República para diseñar un plan integral de seguridad y gobernabilidad para la entidad.

Reforma: Cita jueza Ojeda y FGR no lo haya

Piden que comparezca como testigo en caso de huachicol fiscal.

Milenio Diario: Jalisco y Google, contrafichaje forzoso de jóvenes con el narco

Desarrollan herramienta de inteligencia artificial para identificar patrones de engaño usados por delincuentes. Busca generar alertas tempranas que permitan intervenir e impedir los reclutamientos.

La Jornada: Antes del 26 de septiembre, nuevo informe federal sobre Ayotzinapa

Se han identificado a diez sujetos que no habían sido involucrados y que hoy están detenidos.

Excélsior: Ante fraudes, IPN renuncia a examen virtual

El Politécnico decidió realizar de forma presencial la segunda vuelta de su examen de admisión para la Ciudad de México y Área Metropolitana, programada para el 26 de septiembre.

El Financiero: Exportación de México rompe récord en julio

Por primera vez en un mes, superó la cifra de 80 mil millones de dólares, el empuje provino de las manufacturas no automotrices.

El Economista: Comercio exterior crece más de 40% anualizado en el mes de julio

Ventas e importaciones tuvieron sus mayores alzas desde 2021.

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