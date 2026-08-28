La mañanera de Claudia Sheinbaum, 28 de agosto de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 28 de agosto de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 28 de julio de 2026

Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería, en Palacio Nacional.

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