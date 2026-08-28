“Que pierdan el miedo”: Ceci Flores pide ayudar a madres buscadoras usando buzones de paz

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Los buzones de paz permiten recibir información anónima sobre personas desaparecidas y posibles lugares donde pueden ser localizadas. Cecilia Flores, madre buscadora, explicó que este mecanismo ha dado resultados en Sonora con apoyo de la Fiscalía estatal.

Ceci Flores, quien localizó en marzo a su hijo Marco Antonio y continúa buscando a Alejandro, señaló que el buzón instalado en la Catedral de Hermosillo también permite que personas que temen hacer llamadas o dejar registrados sus números compartan datos de manera anónima.

Gracias a información depositada en el buzón de paz de Hermosillo, se han localizado cuatro personas sin vida, de acuerdo con Ceci Flores. Los mensajes proporcionaron coordenadas y otros datos necesarios para realizar las búsquedas.

La madre buscadora agregó que también han localizado personas con vida que estaban privadas de su libertad. En estos casos, destacó que las acciones se realizaron con acompañamiento de la Fiscalía de Sonora.

Ceci Flores explicó que el anonimato es importante porque algunas personas tienen miedo de realizar llamadas y que sus números queden registrados. También señaló que hay quienes no cuentan con teléfono y encuentran en estos buzones una alternativa para entregar información.

Además de recibir datos sobre personas desaparecidas, el buzón ha servido para recibir aportaciones económicas de personas que desean apoyar las labores de búsqueda y no pueden realizar depósitos bancarios.

Cecilia Flores pide instalar buzones de paz en otros estados

Flores celebró que este mecanismo se implemente en otros estados y recordó que también solicitaron instalar un buzón de paz en Jalisco, aunque señaló que hasta el momento no se ha concretado.

La madre buscadora destacó la importancia de contar con el respaldo de las fiscalías. En el caso de Sonora, aseguró que cuando reciben información anónima, notifican a las autoridades y se realizan los movimientos necesarios para iniciar la búsqueda de manera inmediata.

Este es el duro caminar de las madres buscadoras aún con los intensos cambios climáticos no nos vamos a rendir porque nuestra lucha es auténtica y por amor a quien el día de hoy nos falta en casa lucharemos incansablemente por el derecho de nuestros desaparecidos de ser buscados… pic.twitter.com/1iNoTW95hh — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) August 28, 2026

Cecilia Flores pide perder el miedo y ayudar a las madres

Al dirigirse a quienes conocen el paradero de alguna persona desaparecida pero no han hablado por miedo, Cecilia Flores pidió que compartan la información de manera anónima.

“Que tengan piedad de las madres, que pierdan el miedo”, expresó. También aseguró que su objetivo es encontrar a las personas desaparecidas y ayudar a que las familias puedan tener respuestas.

Flores afirmó que, pese a encontrarse delicada de salud, continúa buscando a su hijo Alejandro y a otras personas desaparecidas.