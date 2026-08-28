PAN inicia nombramientos rumbo a 2027; Francisco Pelayo encabezará estrategia en Baja California

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PAN inicia nombramientos de cara al 2027. Foto: PAN

El PAN inició formalmente el proceso de nombramientos de quienes encabezarán la “Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad” en los estados, como parte de su estrategia territorial rumbo a las elecciones de 2027.

En Baja California Sur, el Comité Ejecutivo Nacional del partido designó a Francisco Pelayo como Coordinador de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad, cargo con el que encabezará los trabajos de Acción Nacional en la entidad.

¡Unidos, firmes y trabajando por México! 🇲🇽



Desde Baja California Sur, en nuestra Comisión Permanente Nacional y junto a nuestro Presidente Nacional @JorgeRoHe, sumamos esfuerzos, compartimos ideas y construimos una agenda que pone al centro a las familias mexicanas. 💪🏼



En… pic.twitter.com/nDYvGZu0Uu — Acción Nacional (@AccionNacional) August 27, 2026

PAN designa a Francisco Pelayo en Baja California Sur

Durante un evento realizado en el Comité Directivo Estatal del PAN, el dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, entregó a Pelayo la constancia que acredita su nombramiento.

Romero Herrera señaló que esta designación forma parte de una etapa nacional en la que el partido busca definir perfiles para encabezar su organización política y territorial en cada entidad.

¡En Baja California Sur ya tenemos Coordinador de la Defensa de la #PatriaFamiliaYLibertad!



Felicito a @PanchoPelayoC por este nombramiento. Seguiremos trabajando por Baja California Sur y por todo México. 🇲🇽



¡A darle! 💪🏻🔵#DefendamosMéxico pic.twitter.com/zzXHIPXNxA — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) August 28, 2026

El presidente nacional del PAN destacó la trayectoria y conocimiento de Francisco Pelayo sobre Baja California Sur. Además, aplaudió su competitividad para encabezar los trabajos del partido.

Nuestra causa más importante es salvar a México del tumor guinda. Defender a la Patria, a la Familia y hoy más que nunca a nuestra Libertad.

Asimismo, Romero Herrera sostuvo que el nombramiento de Francisco Pelayo responde a su trayectoria y al respaldo para desarrollar una etapa de organización, unidad y trabajo territorial en Baja California Sur.

¡Estamos en la Comisión Permanente de @AccionNacional!🔵



Desde La Paz, Baja California Sur, seguimos escuchándonos, compartiendo ideas y trabajando unidos para defender a las familias mexicanas.



En el PAN, nuestra prioridad siempre será el bien de México. 🇲🇽… pic.twitter.com/aG6Kjxix8K — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) August 27, 2026

Francisco Pelayo agradece nombramiento

Tras recibir la constancia, Francisco Pelayo agradeció al Partido Acción Nacional y a su dirigencia por considerarlo para encabezar esta responsabilidad.

El nuevo coordinador afirmó que el PAN debe abrir sus puertas a los ciudadanos y trabajar para recuperar la confianza de la población.

Tenemos un partido fuerte que hoy abre sus puertas para que, junto a millones de mexicanos, trabajemos para devolverle la grandeza y la esperanza a México y a Baja California Sur.

Acción Nacional prepara estrategia rumbo a 2027

De acuerdo con el PAN, los nuevos coordinadores tendrán entre sus tareas fortalecer la organización local. Asimismo, buscarán el contacto con la ciudadanía y trabajar en las entidades rumbo al proceso electoral de 2027.

La dirigencia nacional afirmó que busca construir liderazgos cercanos a la población y con capacidad para encabezar las causas que “preocupan a las familias mexicanas”.

Con este nombramiento, Acción Nacional comienza la designación de sus coordinadores estatales para la estrategia de Patria, Familia y Libertad, como mencionaron, de cara al proceso electoral de 2027.

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