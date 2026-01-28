Las de hoy | 28 de enero de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias principales este 28 de enero de 2026

El Universal: Trabajamos el doble con menos recursos: Batres

La ministra defiende la labor de sus compañeros en la nueva Corte; insiste en que las sentencias de casos fraudulentos sean revisadas y no haya impunidad.

Reforma: Iba a toda velocidad… ¡y no hubo alerta!

Demora un mes informe de la FGR: detienen a maquinista acusado de homicidio.

Milenio Diario: Interoceánico: por alta velocidad, la tragedia; detienen a maquinista

La fiscal revela que el tren alcanzó 65 km en la curva, cuando el límite es de 50, y en rectas también se excedió a 111 con máximo de 70; los frenos no fallaron.

La Jornada: Exportaciones récord en 2025; EU sigue como primer destino

Crecen 7.6%; llegan a 664 mil mdd.

Excélsior: Tren descarriló por exceso de velocidad: FGR

El Interoceánico viajaba a 65 km/h en el tramo del accidente, donde el límite es de 50 km/h, revelan los peritajes; el maquinista fue detenido por homicidio y lesiones culposas.

El Financiero: Exportaciones imponen récord al cierre de 2025

Crecen 7.6% ventas externas y suman un monto de 664.8 mil mdd: INEGI.

El Economista: México cerró 2025 con récord en exportaciones y superávit comercial

Exportaciones manufactureras no automotrices se incrementaron 17.3% en el año y representaron 63.6% de los ingresos totales.

