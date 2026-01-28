Turismo en Cuba se desploma sin el petróleo de Venezuela y con crecientes tensiones con EE.UU.

GENERANDO AUDIO...

Turismo en Cuba. Foto: AFP

La crisis del turismo en Cuba no sólo se refleja en hoteles vacíos o restaurantes sin clientes, sino también en la falta de combustible, autobuses turísticos casi desiertos y autos clásicos estacionados durante horas sin pasajeros.

La escasez de petróleo y el aumento de las tensiones con Estados Unidos se han convertido en factores clave detrás del desplome del sector, uno de los principales motores económicos de la isla, de acuerdo con reportes de The Associated Press (AP).

La falta de combustible impacta de forma directa al turismo. Sin petróleo suficiente, los recorridos en autobuses turísticos y autos clásicos se reducen, los traslados se encarecen y la actividad se vuelve irregular.

Reymundo Aldama, quien maneja un Ford Fairlane convertible de 1957 en la isla, asevera, en un testimonio que recoge la agencia mencionada, que si el combustible escasea aún más, los vehículos simplemente dejarán de circular.

La situación se agravó luego de que se reportaran interrupciones en los envíos de petróleo a Cuba, mientras el país también enfrenta la suspensión del suministro proveniente de Venezuela, su aliado energético más importante.

Sin combustible, los servicios turísticos pierden capacidad de operación, lo que desincentiva la llegada de visitantes y reduce el gasto de quienes sí arriban.

Gaspar Biart, conductor de un autobús turístico de dos pisos, explicó que cuando el turismo estaba en auge y el petróleo fluía, hasta ocho unidades realizaban varios recorridos diarios por La Habana. Hoy solo operan cuatro, y la mayoría viaja casi vacía. “El cambio es inmenso”, afirmó.

Tensiones con Estados Unidos y sanciones: un golpe doble

A la crisis energética se suman las crecientes tensiones entre Cuba y Estados Unidos. Las sanciones del país gobernado por Donald Trump han tenido un impacto severo en la economía cubana, privando al país de miles de millones de dólares en ingresos en el último año.

Estas medidas también han afectado directamente al turismo. En su testimonio a la AP, Aldama recordó que en 2019 se prohibió la llegada de cruceros a la isla, una de las principales vías de acceso para visitantes extranjeros. Desde entonces, la demanda cayó de forma abrupta y, según el conductor, el descenso se ha acentuado en los últimos meses.

Las sanciones y el deterioro de la relación bilateral han limitado el flujo de visitantes y han reducido la confianza en Cuba como destino turístico, en un momento en que la isla depende cada vez más de esos ingresos.

Menos turistas, menos ingresos y más presión social

Durante décadas, el turismo aportó hasta 3 mil millones de dólares anuales a Cuba. Sin embargo, entre enero y noviembre de 2025, sólo 1.6 millones de turistas visitaron la isla, muy lejos de los niveles previos a la pandemia, cuando se superaban los cuatro millones de visitantes, según cifras citadas por la agencia mencionada.

La caída del turismo golpea directamente a miles de cubanos que dependen de esta actividad para sobrevivir. Rosbel Figueredo Ricardo, vendedor ambulante de chivirico, relató que antes vendía hasta 150 bolsas diarias; hoy apenas carga 50 y en ocasiones no vende ninguna. “Esto se vive para comer”, dijo a AP.

Restaurantes frente al malecón permanecen vacíos, con empleados que sostienen menús sin encontrar clientes, mientras los autobuses turísticos recorren la ciudad con apenas unos cuantos pasajeros, reporta la agencia.

Un futuro incierto para el motor turístico

Algunos turistas que aún llegan a Cuba dicen no sentirse intimidados por la crisis, aunque reconocen las dificultades. Vincent Seigi, visitante ruso, señaló que la situación económica y política le recordó a la de su propio país, también afectado por sanciones. Otros, como la brasileña Gloraci Passos de Carvalho, destacaron la resiliencia del pueblo cubano.

Sin embargo, para quienes viven del turismo, el panorama es incierto. Sin petróleo suficiente para mover la industria y con una relación cada vez más tensa con Estados Unidos, el sector turístico cubano enfrenta uno de sus momentos más críticos, justo cuando la isla más necesita ingresos para sostener su economía.

