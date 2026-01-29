Actividad económica creció en 17 estados en el tercer trimestre del 2025

Actividad económica creció en 17 estados en el tercer trimestre del 2025
Baja California Sur y Colima son los estados con más aumento. Foto: Cuartoscuro.

Las actividades económicas aumentaron en 17 estados de México durante el tercer trimestre del 2025, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), un total de 17 entidades registraron un incremento en sus actividades totales, las cuales, incluyen primarias, secundarias y terciarias.

Baja California Sur, Colima y San Luis Potosí son los estados que tuvieron un mayor incremento en el tercer trimestre, en comparación con el mismo periodo, pero del 2024.

En cambio, la actividad bajó en 15 entidades, principalmente en Campeche, Quintana Roo y Oaxaca.

Estados con aumento de actividad económica en tercer trimestre del 2025

  • Aguascalientes (+2.2%)
  • Baja California Sur (+4.3% anual)
  • Colima (+3.8%)
  • Chiapas (+2.6%)
  • Ciudad de México (+1.5%)
  • San Luis Potosí (3.5%)
  • Guanajuato (+0.4%)
  • Guerrero (+3.4%)
  • Hidalgo (+0.5%)
  • Jalisco (+1.5%)
  • Michoacán (+1.6%)
  • Morelos (+0.8%)
  • Sonora (+0.7%)
  • Tamaulipas (+3.1%)
  • Tlaxcala (+2.6%)
  • Yucatán (+2.3%)
  • Zacatecas (+2.2%)

Estados con disminución de actividad económica

  • Baja California  (-2.2%)
  • Campeche (-11.7%)
  • Coahuila (-3.0%)
  • Chihuahua (-0.1%)
  • Durango (-3.8%)
  • México (-0.3%)
  • Nayarit (-0.2%)
  • Nuevo León (-1.4%)
  • Oaxaca (-5.4%)
  • Puebla (-1.3%)
  • Querétaro (-0.3%)
  • Quintana Roo (-7.3%)
  • Sinaloa (-0.8%)
  • Tabasco (-4.7%)
  • Veracruz (-1%)

