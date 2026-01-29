Cierres viales nocturnos por obras del paso superior ferroviario “Arco Sur” en Colima

GENERANDO AUDIO...

Cierres intermitentes nocturnos por obras en el Arco Sur en Colima Foto:Cuartoscuro

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (Seidum) informó que hasta el 15 de febrero se registrarán cierres intermitentes en el área donde se construye el paso superior ferroviario Arco Sur, en Colima. Las afectaciones se presentarán en un horario nocturno de las 7:00 de la tarde a las 5:00 de la mañana, por lo que se recomienda a quienes transitan por la zona anticipar sus traslados.

Cierres intermitentes en Arco Sur por obras ferroviarias

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, durante el periodo comprendido del 28 de enero al 15 de febrero se mantendrá la circulación en ambos sentidos, Colima–Manzanillo y Manzanillo–Colima, con apoyo de personal vial. En el área de obra se contará con bandereros que orientarán a las y los conductores para agilizar el tránsito en la medida de lo posible.

Horario nocturno para trabajos del paso superior ferroviario Arco Sur

Las labores se llevarán a cabo exclusivamente en horario nocturno, entre las 19:00 y las 5:00 horas, como parte de la estrategia para reducir congestionamientos. Este esquema permite mantener la seguridad de quienes transitan por la zona y del personal que participa en la obra.

Recomendaciones por cierres intermitentes en Colima

La administración estatal exhortó a la población que circula por esta zona de Colima a considerar tiempos adicionales en sus traslados y, en la medida de lo posible, utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.

