Las de hoy | 29 de julio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 29 de julio de 2026

El Universal: Empresa contratada por la UNAM ignoró vigilancia de examen

Territorium Life asignó un supervisor por cada 150 aspirantes durante la aplicación del examen de admisión de la UNAM. El contrato establecía que la empresa debía detectar intentos de suplantación de identidad, copia de preguntas y uso de dispositivos prohibidos, además de garantizar una vigilancia efectiva y en tiempo real mediante monitoreo automatizado. La compañía respondió a la UNAM que la integridad del proceso depende no sólo de la seguridad tecnológica, sino también de la seguridad académica.

Reforma: Censuran a radio y TV; van por prensa y redes

El diario informa que el Gobierno emitió lineamientos para regular contenidos informativos y de opinión en radio y televisión, y advierte que las medidas podrían extenderse a medios impresos y plataformas digitales.

Milenio Diario: El BM se alinea al Plan México para empujar empleo e inversiones

El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, anunció una alianza de cinco años con México para impulsar inversiones en infraestructura, energía, agua, salud y manufactura, con el objetivo de fortalecer el empleo y el desarrollo económico.

La Jornada: Vulcan debe resarcir daño ambiental: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la empresa Vulcan Materials debe reparar los daños ambientales que se le atribuyen y señaló que el proceso legal contra la compañía continúa en curso.

Excélsior: Por cada 150 aspirantes hubo un supervisor

El diario destaca que el contrato con Territorium Life contempló un supervisor por cada 150 aspirantes durante la primera aplicación del examen en línea de la UNAM, mientras que la empresa atribuyó parte de las irregularidades a factores relacionados con la seguridad académica.

El Financiero: Ve Moody’s grandes retos para la banca en este año

Moody’s considera que el sistema bancario enfrentará desafíos por el menor crecimiento económico y por la evolución del crédito al consumo, factores que podrían incidir en el desempeño del sector.

El Economista: En puerta, nuevos aranceles de EU por sobrecapacidad y producción: SE

El diario señala que Estados Unidos prevé anunciar nuevos aranceles a partir de agosto por temas relacionados con sobrecapacidad y producción. La información fue confirmada por Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.

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