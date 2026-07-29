La mañanera de Claudia Sheinbaum, 29 de julio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 29 de julio de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 29 de julio de 2026
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, menciona que hay una sobreproducción de acero mundial, por lo que varios países han tomado medidas arancelarias.
Agrega que la planta de acero en Pesquería, Nuevo León, permitirá que México produzca aceros “muy avanzados” y que se reduzcan las importaciones.
Marcelo Ebrard dice que la inversión de KIA en México muestra que la inversión automotriz seguirá creciendo en el país.
Por su parte, Claudia Sheinbaum reitera que la UNAM debe dar una solución al problema del examen de admisión. Insiste en que apoyarán a la universidad en lo que requieran para garantizar el acceso a la educación.
Precisa que los aspirantes que no ingresen a la UNAM pueden estudiar en las universidades Rosario Castellanos y Benito Juárez.
La mandataria reitera que hay nuevas investigaciones sobre el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapan que esperan compartir a los padres, en un contexto donde un grupo de padres piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación frenar la creación de una Comisión de la verdad porque retrasaría nuevamente los avances.
Además, menciona que este miércoles recibirá al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, sobre una alianza con México para promover el empleo.
Agrega que han trabajado en fortalecer el Plan México, debido a que el banco otorga créditos en proyectos de este tipo. “En efecto, han estado muy interesados.”
Claudia Sheinbaum mencionó que la Fiscalía General de la República debe analizar si es necesaria otra investigación contra Ernesto Ruffo por presuntamente proteger a los Arellano Félix cuando era gobernador en Baja California, según una declaración del “Chapo Guzmán” en 1993.
El Gobierno Federal realiza un enlace para la colocación de la primera piedra de la construcción de viviendas del Fovissste en Puebla, como parte del programa de Viviendas para el bienestar. En Puebla, hay una meta de 70 mil nuevas viviendas, de las cuales, llevan un avance del 30%.
Marcelo Ebrard indica que la siguiente ronda de conversaciones con Estados Unidos sobre aranceles será la primera semana de septiembre.
Para entonces, contemplan cerrar acuerdos comerciales en Estados Unidos, teniendo así claridad sobre la correlación entre México y el resto de los países.
Estados Unidos e inversiones
Ante señalamientos de Donald Trump sobre que México Canadá necesitan más económicamente de Estados Unidos, Marcelo Ebrard resaltó que la exportación al país vecino ha crecido.
Se debe a la integración entre los países y que “México es el cliente número 1 de Estados Unidos. Nadie le compra más a Estados Unidos”.
El titular de Economía, Marcelo Ebrard, niega que Toyota salga del país por una falta de certidumbre en el suministro eléctrico. “Lo que están moviendo es una línea de producción de un vehículo en particular”.
Asimismo, menciona que sigue en pie la producción vehículos en México, pese a los aranceles de Estados Unidos y la incertidumbre del T-MEC.
El director comercial de KIA, Horacio Chávez, dice que “sentimos un gran apoyo” del Gobierno de México en su proyecto de inversión, pues son una de las pocas marcas que fabrican con productos hechos en el país.
Inversión de KIA en México
La subsecretaria de Industria al Comercio, Ximena Escobedo, explica que tienen mil 186 proyectos de inversión con un valor de 400 mil millones de dólares.
El titular de Economía, Marcelo Ebrard, subraya que las inversiones en vanguardia tecnológica, toda vez que la electromovilidad crecerá “exponencialmente” en los próximos años.
La inversión de KIA en México “significa que vas a tener un vehículo de punta, con toda la tecnología que quieres tener (…), y eso nos va a permitir estar preparados para ese siguiente paso de electromovilidad que viene”.
KIA tiene una red de distribuidores de centros de carga, con 104 agencias que realizan este servicio en las ciudades medianas y grandes del país.
Asimismo, trabajan en crear puntos públicos de carga para tener centros en todo el país y que la carga deje de representar una preocupación.
El nuevo modelo tiene una tecnología para cargar del 10% al 80% de batería en 30 minutos, aunque depende del tipo de cargador. Quienes compren el EV3 recibirán la instalación de su centro de carga en su hogar.
El director Comercial de KIA, Horacio Chávez, precisa que contemplan un evento de lanzamiento del vehículo para agosto de este 2026, donde darán más detalles sobre su producción.
También indica que invertirán para producir y vender en México el modelo EV3, un modelo completamente eléctrico.
Ante una baja de batería o percance, el vehículo puede recibir asistencia de carga móvil vehículo a vehículo.
Por su parte, la directora de administración de KIA México, Marianela Calderón, detalla que las inversiones se sustentan en las personas, la energía renovable, gestión responsable del agua y movilidad eléctrica.
Además, menciona que más de 85 mil mexicanos contribuyen directa o indirectamente en la cadena de suministro para producir sus vehículos.
Explica que invirtieron en una segunda planta de reciclaje de aguas residuales que permitirá reutilizar alrededor de mil 50 metros cúbicos de agua al día.
“El volumen recuperado anualmente será comparable al consumo de más de 2 mil hogares mexicanos“.
El CEO de KIA México, Andy Kim, explica en español que las inversiones en el país avanzan en “sintonía” con el Plan México. Menciona que en 11 años han crecido a la par de la economía mexicana por una filosofía centrada en las personas.
Reafirma la promesa de ser un socio estratégico “confiable” en la próxima década para una “prosperidad compartida”.
Marcelo Ebrard anuncia una inversión de KIA por 650 millones de dólares para la producción de un vehículo, cuya línea arrancará el 4 de agosto en Pesquería, Nuevo León. Representa la creación de 500 nuevos empleos este 2026, así como mil 500 empleos directos hasta el 2030.
Marcelo Ebrard destaca la importancia de esta inversión porque permite producir en México un vehículo eléctrico “competitivo”. El contenido nacional del auto será del 27%.
“Significa una ampliación de las posibilidades de producción de la industria automotriz en nuestro país”.
Inicia la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum este 29 de julio.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.