Detienen a Adrián “N”, alias “El 20”, jefe regional del Cártel del Pacífico en Sinaloa

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Detienen a “El 20”, jefe regional del Cártel del Pacífico. FOTO: Especial

Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con autoridades federales y estatales, detuvieron este martes a Adrián “N”, alias “El 20”, identificado como jefe regional del Cártel del Pacífico, durante un operativo realizado en Villa Unión, Mazatlán, Sinaloa. La captura ocurrió junto con otra persona, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con el comunicado oficial, la detención fue resultado de trabajos de inteligencia militar y de una operación conjunta con la Guardia Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Las autoridades señalaron que Adrián “N”, conocido como “El 20”, era considerado jefe regional del Cártel del Pacífico con operaciones en Mazatlán, Villa Unión, El Palmito, El Rosario, La Concordia y Escuinapa, en el estado de Sinaloa.

Según la información oficial, también se tiene conocimiento de que participó en la agresión contra personal militar ocurrida el 30 de septiembre de 2016 en Culiacán, donde murieron cinco militares. Asimismo, habría participado en las agresiones contra instalaciones y fuerzas del Ejército Mexicano durante los operativos para detener a Ovidio “N”, alias “Ratón”, en 2019 y 2023.

Durante la operación fueron aseguradas dos ametralladoras calibre 7.62 milímetros, cuatro armas largas, 30 cargadores, 2 mil 158 cartuchos, un vehículo y diverso equipo táctico.

Autoridades destacan impacto contra el Cártel del Pacífico

La Secretaría de la Defensa Nacional indicó que esta detención se suma a otras acciones recientes contra operadores del Cártel del Pacífico, entre ellas la captura de Gabriel “N”, alias “Gabito”, y el fallecimiento de Cristhian “N”, alias “Texas”, durante un operativo para su detención.

De acuerdo con el comunicado, estas acciones representan un impacto significativo en las capacidades operativas y logísticas de ese grupo delictivo.

Los detenidos, así como el armamento y demás objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Mazatlán, donde continuarán las investigaciones y se determinará su situación jurídica.

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