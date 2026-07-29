Territorium Life, empresa encagada del examen de admisión, pide audiencia a comisión de la UNAM

GENERANDO AUDIO...

FOTO: Getty

Territorium Life solicitó una audiencia con la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 de la UNAM para presentar información técnica sobre su participación en la aplicación del examen de admisión y colaborar en la elaboración de recomendaciones para futuros procesos de ingreso. La petición fue dirigida al presidente de la Comisión, Eduardo Bárzana García, mediante una carta firmada por los cofundadores de la empresa.

La empresa aseguró que su intención es aportar información, experiencia y elementos técnicos relacionados con la plataforma tecnológica utilizada durante el proceso de admisión, además de responder las dudas que puedan surgir durante la revisión que realiza la Comisión creada por la Universidad.

Territorium Life busca colaborar con la Comisión de la UNAM

En una carta, Territorium Life celebró la decisión de la UNAM de integrar una comisión especializada para revisar el proceso de ingreso a la licenciatura 2026 y afirmó que este análisis representa una oportunidad para fortalecer los mecanismos de admisión.

La empresa Territorium pide ser recibida por la comisión técnica de la UNAM para “presentar los elementos que obran en nuestro poder, responder las preguntas de sus integrantes y colaborar en todo aquello que resulte útil para el cumplimiento de su encomienda”. pic.twitter.com/5RS3aeZo5C — Pascal (@beltrandelrio) July 29, 2026

La empresa señaló que el centro de la revisión deben ser las y los aspirantes, al considerar que el examen representa años de preparación, el esfuerzo de sus familias y la expectativa de acceder a la educación superior.

También expuso parte de su trayectoria. Indicó que nació hace 14 años como un proyecto desarrollado por dos estudiantes mexicanos y que actualmente su tecnología es utilizada por más de 300 instituciones educativas en distintos países. Además, aseguró haber participado en la aplicación de más de seis millones de exámenes a nivel global.

Territorium Life explica su participación en el examen de admisión

De acuerdo con el documento, Territorium participó como proveedor de la plataforma y de los mecanismos de seguridad tecnológica del proceso de ingreso de la UNAM, trabajo que, según la empresa, realiza en conjunto con la Universidad desde 2024.

La compañía sostuvo que la plataforma atendió de manera simultánea a más de 10 mil participantes por turno y cumplió con los requerimientos tecnológicos y de seguridad establecidos para la aplicación del examen.

No obstante, señaló que la integridad de una evaluación de alta demanda no depende únicamente de la infraestructura tecnológica, sino también de la seguridad académica, la cual incluye la construcción de versiones equivalentes del examen, la distribución y aleatorización de reactivos, así como el control de su exposición entre distintos grupos y horarios.

Solicitan presentar evidencia técnica ante la Comisión

En la parte final del documento, Territorium afirmó que hasta ahora no ha tenido la oportunidad de exponer directamente ante la Comisión la información correspondiente a su ámbito de participación.

Por ello, solicitó formalmente una audiencia para presentar evidencia técnica, responder preguntas de los integrantes de la Comisión y colaborar en la elaboración de recomendaciones que, según la empresa, permitan fortalecer los futuros procesos de ingreso de la UNAM, proteger la confianza de los aspirantes y mantener procesos de admisión más seguros y equitativos.

La carta fue firmada por los cofundadores Carlos Guillermo Elizondo Ancer y Gerardo de Jesús Sáenz González.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.