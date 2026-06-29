Las de hoy | 29 de junio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 29 de junio de 2026

El Universal Hasta 24 millones de líneas podrían quedar suspendidas

De los 144 millones de líneas celulares que existen en el país, entre 120 y 130 millones estarán registradas ante sus proveedores al cierre del año, mientras que hasta 24 millones podrían ser suspendidas. Ricardo Castañeda, de la CRT, descartó una nueva prórroga para el registro.

Reforma Pasa Tulum de joya a destino en crisis

El diario señala que Tulum enfrenta una disminución en la actividad turística, además de problemas derivados del crecimiento urbano desordenado, la extorsión y otros factores que afectan su desarrollo.

Milenio Diario Se desploma 60% el negocio de la mariguana legalizada en EU

La industria del cannabis legal en Estados Unidos registra una caída de 60%, con la pérdida de 20 mil empleos y empresas que operan al borde de la quiebra, de acuerdo con la National Cannabis Industry Association y la firma Whitney Economics.

La Jornada Bloqueo petrolero de EU desmanteló sistema sanitario de Venezuela

El periódico afirma que las restricciones impuestas por Estados Unidos desde hace 11 años han afectado el sistema de salud venezolano, que enfrenta la emergencia con recursos limitados y condiciones deficientes.

Excélsior Alertan boicot a paridad desde los Congresos

Activistas, funcionarias y legisladoras denunciaron que en diversos congresos locales existen intentos por retrasar la aplicación del principio constitucional de paridad de género mediante esquemas de implementación gradual.

El Financiero Crecen las exportaciones 25.4% anual en mayo

Las exportaciones mexicanas aumentaron 25.4% respecto al mismo mes del año anterior, impulsadas principalmente por las ventas de la industria manufacturera no automotriz hacia Estados Unidos.

El Economista En mayo crecieron 25% exportaciones de México; suben 35% no automotrices

Las exportaciones alcanzaron un valor de 69 mil 544.5 millones de dólares durante mayo. El crecimiento fue impulsado por los envíos no automotrices, que registraron un incremento anual de 35%.

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