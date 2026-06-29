SCJN rechaza revisar el caso de “Fofo” Márquez y deja firme su condena

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SCJN niega revisar el caso de “Fofo” Márquez. Foto: FGJEM

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el caso del influencer Rodolfo “Fofo” Márquez, por lo que no revisará los criterios utilizados para condenarlo a 17 años de prisión por el delito de tentativa de feminicidio.

Durante la sesión, el Alto Tribunal desechó la solicitud con la que la defensa buscaba que la Corte analizara los elementos jurídicos empleados para determinar este tipo de delitos.

La Corte rechazó analizar los criterios de la sentencia

La petición planteaba que la SCJN definiera:

“… Qué criterios debe tomar en cuenta la persona juzgadora en materia penal para determinar si una agresión violenta contra una mujer constituye una tentativa de feminicidio…”

Sin embargo, siete ministros votaron en contra de ejercer la facultad de atracción, por lo que el asunto no será revisado por el máximo tribunal del país. Únicamente las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel se pronunciaron a favor de atraer el caso.

¿Por qué fue condenado “Fofo” Márquez?

Rodolfo “Fofo” Márquez fue sentenciado luego de que agrediera físicamente a una mujer de 52 años en el estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan, Estado de México, tras un altercado vial.

Fofo Marquez resultó ser un chico niño violento y peligroso, quién lo diría. pic.twitter.com/0ulFeScvdQ — Rob Paper Sheet (@robpapersheet) April 5, 2024

La agresión quedó registrada en video y derivó en un proceso penal que concluyó con una sentencia de 17 años de prisión por tentativa de feminicidio.

EL PENDEJO DEL FOFO MARQUEZ

Asi golpeó a una mujer.

Primero le dio de puñetazos.

Cuando cayó al piso, la pateó.

Ahí, volvió a pegarle con el puño… y huyó.

La @FiscaliaEdomex obtuvo una orden de aprehensión en su vs.

Hoy lo detuvieron.

Ya está encerrado en Barrientos. pic.twitter.com/19G2Wu0bjb — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 5, 2024

Con la decisión de la SCJN, el caso no será revisado por el máximo tribunal, por lo que la condena impuesta al influencer permanece vigente.

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