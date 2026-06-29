Servicio militar 2026: en agosto inicia el segundo escalón para estos jóvenes

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Servicio Militar Nacional, obligación de los jóvenes. Foto: Cuartoscuro/Archivo.

En agosto de este 2026 iniciará el segundo escalón del servicio militar para jóvenes de la Clase 2007 y rezagados con bola blanca o azul, quienes cumplirán con 13 sábados de adiestramiento bajo el nuevo esquema.

Para este año, la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) estableció dos escalones de servicio militar, cambiando el modelo tradicional.

El segundo escalón iniciará el 1 de agosto y terminará el 24 de octubre del 2026, periodo en el que los inscritos deben cumplir con su servicio militar en 13 sesiones sabatinas, de 07:00 a 13:00 horas.

¿Quiénes deben presentarse?

El segundo escalón del servicio militar de agosto de 2026 es para jóvenes de la Clase 2007 y rezagados que sacaron bola blanca o azul en el sorteo del 2025, a quienes se les identifica como “conscriptos encuadrados”.

Jóvenes encuadrados, asignados al segundo escalón

Jóvenes remisos encuadrados

Mujeres voluntarias encuadradas

Estos conscriptos encuadrados deben acudir al Centro de Adiestramiento o a la Zona Militar que les fue asignada, conforme a las indicaciones recibidas por la autoridad militar local.

Por otra parte, los conscriptos que obtuvieron bola negra permanecen “a disponibilidad”, por lo que no acudirán a las sesiones de adiestramiento.

El servicio militar para los jóvenes de la Clase 2008 iniciará en el 2027, una vez realizado el respectivo sorteo en noviembre de este 2026.

¿Cuántos sábados dura el servicio militar con el nuevo modelo?

Defensa estableció esta nueva modalidad de servicio militar a partir de este año. Con ella, los jóvenes cumplirán el adiestramiento en menos sesiones.

Y es que, hasta el 2025, el servicio militar consistía en 44 sesiones sabatinas, que sumaban una duración de 11 meses de adiestramiento.

En cambio, a partir de este 2026, los jóvenes fueron divididos en dos grupos (escalones), cada uno con 13 sábados de adiestramiento, lo que equivale a un servicio militar de casi tres meses.

Defensa explicó que este nuevo esquema permite que más jóvenes cumplan con este deber ciudadano de forma accesible, flexible y eficiente.

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