SCJN suspende sesiones por partido de México en el Mundial 2026

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SCJN suspende sesiones por partido de México. Foto: Cuartoscuro

Nuevamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspenderá sus sesiones públicas este martes 30 de junio con motivo del juego entre la Selección de México y su similar de Ecuador, debido a la alta concentración de personas que se espera en las inmediaciones del recinto.

El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, informó que la jornada será considerada inhábil con trabajo a distancia, por lo que no habrá sesión del Pleno.

¿Por qué la SCJN suspendió actividades?

El ministro presidente explicó que la decisión responde a que, en la plancha del Zócalo capitalino, no muy lejos del recinto del alto tribunal, se espera una alta concentración de personas para ver el encuentro de futbol.

“El día de mañana (30 de junio) vamos a suspender las sesiones del Pleno, se va a declarar como inhábil laborable a distancia por el tema del Mundial y el hecho de que aquí en las inmediaciones de la Corte se satura de personas que ven el juego”. Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN

Ésta no es la primera ocasión en que la Suprema Corte modifica sus actividades por un partido de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

¿Cuándo retomará labores la SCJN?

Luego de la suspensión del 30 de junio por el partido de México contra Ecuador, la Suprema Corte de Justicia de la Nación retomará sus actividades de manera habitual el miércoles 1 de julio.

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