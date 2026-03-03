Las de hoy | 3 de marzo de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias principales este 3 de marzo de 2026

El Universal: La correspondencia de El Mencho

Fotografías y cartas dirigidas a Nemesio Oseguera —en las que se le informaba sobre entrega de armamento y se pedía protección divina para su salud— fueron halladas en la última guarida del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, abatido en Tapalpa.

Reforma: Ataca Irán en Riad embajada de EU

Se reportó una agresión contra la embajada de Estados Unidos en Riad y otro ataque en Kuwait. El presidente Donald Trump advirtió que habrá respuesta ante las acciones atribuidas a Irán.

Milenio: Irán bloquea flujo de petróleo y amenaza con incendiar buques

La Guardia Revolucionaria aseguró que “ni una sola gota va a salir de la región” y anunció el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial. Kuwait reportó el derribo accidental de tres cazas.

La Jornada: Creciente oposición en EU a la guerra contra Irán

Encuestas en Estados Unidos reflejan que 60% de los consultados desaprueba la guerra, en medio de la escalada militar en Medio Oriente.

Excélsior: Irán ahorca 20% del petróleo del mundo

Tras la muerte de su líder, el país persa bloqueó la ruta clave para el transporte de crudo y gas desde los estados del Golfo Pérsico y amenazó con atacar buques y oleoductos estratégicos.

El Financiero: Sacude conflicto el mercado energético

Los precios del petróleo y el gas resintieron la tensión en Medio Oriente, mientras el dólar retomó su papel como activo de refugio ante la incertidumbre internacional.

El Economista: El gobierno federal arrancó el año con superávit fiscal por 58,770 mdp

Es el primer registro positivo para un mes de enero desde 2020, de acuerdo con datos reportados por la Secretaría de Hacienda.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.