Las de hoy | 30 de junio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 30 de junio de 2026

El Universal: Engordan otra vez la burocracia en San Lázaro

Aunque Morena anunció en 2019 la eliminación de 3 mil plazas de aviadores y personal poco productivo en la Cámara de Diputados, sólo redujo 133 puestos y mantuvo una plantilla de 6 mil 511 trabajadores. Para la 66 Legislatura, el número de plazas aumentó a 7 mil 501 entre personal de base y mandos superiores.

Reforma: Paga Metro 130 mdp ¡para centenarios!

El Sistema de Transporte Colectivo Metro destinó 130 millones de pesos para la adquisición de relojes conmemorativos del centenario, una compra avalada por administraciones anteriores y la actual dirección del organismo.

Milenio: Cae 50% decomiso de armas por relajación de EU y nuevas rutas

Especialistas, legisladores y diversos reportes señalan que el decomiso de armas disminuyó 50% debido a que más de mil agentes de la Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives fueron reasignados desde 2025 a tareas relacionadas con la investigación y persecución migratoria, además del surgimiento de nuevas rutas para el tráfico de armamento.

La Jornada: Continuará la solidaridad con Venezuela: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el respaldo de México a Venezuela tras la emergencia registrada en ese país, donde el número de personas fallecidas fue actualizado a mil 719.

Excélsior: BIS alerta por exceso de inversión en IA

El Banco de Pagos Internacionales advirtió que un exceso de inversión en inteligencia artificial podría generar riesgos para la economía mundial si las expectativas de rentabilidad no se cumplen.

El Financiero: El T-MEC seguirá vigente hasta 2036: CCE

El Consejo Coordinador Empresarial prevé que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá permanezca vigente hasta 2036, con revisiones anuales durante los próximos años y una eventual ampliación una vez concluido el actual ciclo político.

El Economista: Días clave para el T-MEC; Trump y Carney dialogan este miércoles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sostendrán un encuentro para abordar el futuro del T-MEC, mientras senadores estadounidenses presionan para equilibrar el comercio agroalimentario entre los socios del acuerdo.

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