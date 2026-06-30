A las nueve en Uno: toda la información y más | Martes 30 de junio de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy son:

✔️ México enfrenta a Ecuador en un partido de vida o muerte por el boleto a los octavos de final del Mundial 2026

✔️ Contrarreloj en Venezuela: disminuyen las esperanzas de encontrar sobrevivientes tras los devastadores terremotos

✔️ Intensas lluvias provocan inundaciones y severas afectaciones en la CDMX y el Estado de México

✔️ Detienen al presunto responsable del asesinato de colaboradores de Clara Brugada

✔️ La Suprema Corte deja firme la condena contra el influencer “Fofo” Márquez

✔️ Paraguay da la sorpresa del Mundial al eliminar a Alemania en una dramática tanda de penales

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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