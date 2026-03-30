Las de hoy | 30 de marzo de 2026

GENERANDO AUDIO...

Uno TV presenta las noticias principales este 30 de marzo de 2026

El Universal: Roban al Indep 211 autos

Fueron sustraídos durante el despojo de un inmueble en Veracruz en 2024; algunos han aparecido reemplacados en otros estados.

Reforma: Recibe PT 66 mdp de contratista de 4T

Envían fondos a empresas “fantasma” en Quintana Roo.

Milenio Diario: Conagua busca y frena fuentes contaminantes del líquido en la ZMG

El organismo federal informó que llevan a cabo acciones para identificar y detener las descargas irregulares que han causado la mala calidad del recurso.

La Jornada: Barco de Rusia con crudo entra al mar territorial de Cuba

“No me molesta, tienen que sobrevivir”, dice Trump.

Excélsior: Con cicatriz por Plan B, negocian alianza electoral

Todavía en tensión por el rechazo a la reforma electoral y cambios en la revocación de mandato, Morena, PT y PVEM iniciaron pláticas rumbo a los comicios del próximo año.

El Financiero: Concluir el periodo de ajustes a la tasa

Victoria Rodríguez señala que el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios al consumidor ha sido limitado hasta ahora.

El Economista: Mercado laboral generó 594,288 empleos durante febrero: ENOE

El trabajo independiente y el sector servicios fueron los más dinámicos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.